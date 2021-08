Así afecta el acuerdo de LaLiga y CVC a los 38 clubes que lo apoyan: coste total y límite salarial

LaLiga y 38 clubes firmaron este jueves un pacto trascendental para los próximos 50 años de la competición. Tal y como EL ESPAÑOL ha venido publicando, el acuerdo de la patronal con el fondo de inversiones CVC marcará la trayectoria de todas las entidades que se han adscrito. Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y Real Oviedo se han quedado al margen y, por ello, no recibirán este rescate ni tampoco tendrán que asumir esas importantes pérdidas durante el tiempo que han acordado sendos entes.

En los próximos tres años, los 38 clubes firmantes del acuerdo recibirán hasta 1.804 millones de euros del crédito que CVC le ha dado a la patronal en la rúbrica de este contrato, a cambio de ese 10,95% de los beneficios que otorgue la venta de los derechos de televisión de LaLiga. La patronal no le desquitará esta cantidad a los equipos que se han quedado al margen de esta operación, pero sí que el resto tendrá que afrontar esta deducción sobre lo que obtengan por estos derechos, así como devolver durante 40 años el préstamo inicial.

Estas cifras podrían variar en este proceso de tres meses que tienen CVC y LaLiga para analizar la nueva situación sin Real Madrid ni Barcelona en el acuerdo. En este tiempo de rediseño y estudio, el fondo tendrá que ver si quiere seguir adelante con estas mismas cifras previstas ahora que la no presencia de los dos grandes del fútbol español le dejará sin beneficios por valor de 4.647 millones en un escenario conservador (La patronal espera que su negocio crezca a largo plazo en torno a un 3%, aunque hay otros cuatro escenarios, uno optimista y tres con crecimiento negativo).

Javier Tebas, presidente de LaLiga LALIGA

LaLiga asegura que todo irá según lo previsto con CVC, pero la operación se ha quedado tambaleando después de que el Real Madrid y Barcelona ganarán la batalla tras el anuncio del club blanco de que tomaría acciones legales. Mientras tanto, los 38 clubes ya trabajan en esta temporada contando con los ingresos de este crédito que el fondo ha acordado con LaLiga. Estas entidades ya ven incrementado su límite salarial, por lo que este viernes se ha visto como, por ejemplo, el Sevilla comenzaba a anunciar fichajes.

Beneficios a corto

Este préstamo participativo ha cambiado las reglas del juego en mitad del mercado de fichajes y ahora los clubes se lanzan a hacer los deberes, presionados por la situación que ha dejado la Covid-19 en sus arcas y algunas malas gestiones. Entidades como el Atlético de Madrid, que percibirá en los próximos tres años hasta 219 millones de euros, el Valencia, con 131, o el Sevilla, con 129, han encontrado una solución para algunos pagos que debían o para afrontar diversas operaciones en estos meses. Cabe destacar que este dinero, en las cuentas, son deudas que se acumulan a las que ya tenían.

Entidades como el Levante, que recibirá hasta 61 millones, o el Real Betis, que tendrá a su disposición en los próximos tres años 97, tenían el límite salarial cogiéndoles del cuello. Ahora no tendrán inconveniente para inscribir a algunos jugadores que, hasta este acuerdo del jueves, no podían jugar partidos de Liga. Tampoco hay que olvidar que, si este acuerdo no se rubrica en noviembre, tendrán un grave problema económico al haber gastado un dinero que nunca han recibido. Los clubes han podido aumentar las cifras del límite en un 15% de estas cantidades que ingresa cada club.

Equipo Dinero que recibe Dinero que pierde en 50 años Alavés 73 millones 640 millones Atlético de Madrid 219 millones 1.919 millones Cádiz 19 millones 170 millones Celta de Vigo 85 millones 747 millones Elche 24 millones 213 millones Espanyol 90 millones 787 millones Getafe 72 millones 632 millones Granada 49 millones 426 millones Levante 61 millones 533 millones Mallorca 19 millones 170 millones Osasuna 44 millones 389 millones Rayo Vallecano 32 millones 277 millones Real Betis 97 millones 853 millones Real Sociedad 92 millones 810 millones Sevilla 129 millones 1.130 millones Valencia 131 millones 1.151 millones Villarreal 107 millones 942 millones Alcorcón 10 millones 91 millones Almería 12 millones 107 millones Amorebieta 2 millones 20 millones Burgos 2 millones 20 millones Cartagena 2 millones 20 millones Eibar 66 millones 575 millones Fuenlabrada 5 millones 46 millones Girona 32 millones 277 millones Huesca 32 millones 277 millones Ibiza 2 millones 20 millones Las Palmas 39 millones 341 millones Leganés 72 millones 635 millones Lugo 10 millones 84 millones Málaga 41 millones 362 millones Mirandés 8 millones 68 millones Ponferradina 8 millones 68 millones Real Sociedad B 2 millones 20 millones Real Valladolid 39 millones 341 millones Real Zaragoza 13 millones 112 millones Sporting de Gijón 24 millones 213 millones Tenerife 11 millones 96 millones

La Segunda División también verá ingresos desde esta temporada por esta razón, exceptuando al Oviedo claro. Los equipos que han estado en las últimas temporadas en Primera han encontrado unas cifras más grandes que el resto. Por ejemplo, el Leganés percibirá hasta 72 millones, el Eibar 66 y el Valladolid 39. Incluso los recién ascendidos como la Real Sociedad B, el Ibiza, el Amorebieta y el Burgos se llevarán dos millones cada uno.

Pérdidas a largo

El crédito y ese tanto por ciento que cederán los clubes de sus ingresos netos a CVC marcarán el crecimiento de los 38 clubes de forma negativa. Tomando siempre un crecimiento conservador que prevé LaLiga del 3%, estas entidades terminarán perdiendo un total de 15.584 millones. La tarea que tendrán que afrontar estos equipos para paliar esta falta de ingresos y el pago del dinero que ha prestado el fondo a LaLiga será digna de estudio.

La cifra más llamativa es la del Atlético de Madrid, que tendrá que hacer frente a un dinero perdido por el valor de 1.919 millones de euros en los próximos 50 años. No se quedan atrás equipos como el Valencia o el Sevilla, que tendrán un balance negativo de este acuerdo de 1.151 y 1.130 millones respectivamente. Habrá que ver dónde se encuentra cada entidad durante todo este tiempo porque dejar de ganar este dinero les podría costar hasta la desaparición.

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, durante un acto con el club EFE

Una situación que es mucho más llamativa en Segunda División. Leganés o Eibar dejarán de ganar en todo este tiempo entre 500 y 600 millones de euros. Incluso los recién ascendidos verán como en estos 50 años ya tendrán que asumir que no verán 20 millones de euros. Pero es que el club que ascienda en seis años desde la novedosa Primera RFEF a La Liga tendrá que asumir que habrá dejado de percibir 613 millones de euros sin haber recibido nada esta temporada.

Todos los clubes han valorado favorablemente este acuerdo, aún conociendo esta circunstancia. Habrá que esperar a la rúbrica total de este acuerdo por parte de CVC al final de este período, pero el cálculo beneficios-pérdidas es llamativamente perjudicial para todos los clubes que han dado su respaldo a la operación. Javier Tebas se jactaba ante los periodistas sobre la idea de que a ver si encontraban una hipoteca con un interés al 0%, pero no hablaba de ese 10% de los beneficios netos de lo que le corresponde a cada equipo por la venta de sus derechos de televisión.

