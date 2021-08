El Valencia hace valer el 'efecto Bordalás' y estrena La Liga ganando al nuevo Getafe de Míchel

El Valencia sumó los tres puntos ante el Getafe en el primer partido de La Liga 2021/2022. Carlos Soler anotó de penalti pese a que Hugo Guillamón había dejado al cuadro che con uno menos en el primer minuto. El equipo de Míchel no aprovechó la superioridad y en la segunda parte, al quedarse también con diez, mejoraron. El Valencia acabó sufriendo, pero los de Bordalás comienzan ganando. [Narración y estadísticas: Valencia 1-0 Getafe]

Volvía La Liga, el público a la grada y la tensión en el césped. Y más todavía en un duelo con cierta tradición de dureza como el Valencia - Getafe. En el banquillo local, ante miles de espectadores, se estrenaba José Bordalás. En el otro, con un equipo con una filosofía diferente, el veterano Míchel. Poco en juego más que el mejor inicio posible en la temporada liguera. Pero no pasó ni un minuto y el encuentro saltó por los aires.

Ninguna previsión recogía una expulsión por roja directa al minuto de partido. Hugo Guillamón peleó un balón suelto, levantó en exceso la bota y clavó todos los tacos a Maksimovic. El jugador del Getafe quedó tendido, Gil Manzano se fue al VAR y, tras la advertencia de sus compañeros en la sala VOR, confirmó que la acción era de roja directa. El encuentro rompió por completo sus esquemas y el Valencia se vio debutando con uno menos en La Liga.

Cucurella controla un balón en el Valencia - Getafe EFE

El equipo madrileño podría haber aprovechado el desconcierto y la posible desorganización para golpear primero en Mestalla. Sin embargo, los de Bordalás emplearon el castigo de la roja para desarmar al Getafe. Un error a la hora de sacar el balón permitió a Cheryshev colarse por banda hasta forzar un penalti. Corría el minuto 11 y el Valencia, con uno menos, sumaba el primer tanto del partido. Carlos Soler no perdonó desde la pena máxima y el equipo che marcaba el primer gol de la temporada 2021/2022.

El Getafe no se encontraba en el terreno de juego. Incomprensiblemente, tener un jugador más sobre el césped no les estaba dando ninguna ventaja. El partido cogió velocidad y los azulones buscaron a balón parado y con la calidad de Arambarri alguna acción de peligro. Pero más allá de algún acercamiento al área, el equipo de Míchel no terminó de romper la línea defensiva che.

Sonaba la charanga en la grada y el Valencia se acomodaba en el terreno de juego. No había nada que temer. Si el partido se ponía rápido, su delantera podía sacar provecho. Si se ralentizaba por la dureza en el campo, el cronómetro correría a su favor. Por ello, el 1-0 del descanso supuso todo un alivio para el Valencia de Bordalás. La reacción del Getafe tenía que darse cuanto antes. Y Míchel no dudó en mover ficha tras el paso por vestuario, dando hueco tanto a Vitolo como a Mata. Pura ofensiva en busca de la remontada.

El Getafe crece con diez

Curiosamente, como le pasó al Valencia, quedarse con un jugador menos sirvió de revulsivo. Porque fue eso, y no las entradas de ninguno de los jugadores del banquillo, lo que acabó revolucionando al Getafe de Míchel. Hasta que no ocurrió esa expulsión de Cabaco por doble amarilla en el 75, el conjunto madrileño no comenzó a asediar la portería che.

Antes, el Valencia mantuvo bajo control absoluto el juego en busca del 2-0 que sentenciara los puntos. Sin embargo, esa chispa en ataque no terminó de llegar y ambos dejaron todo para el final del encuentro. Ya con diez, el Getafe se volcó y empezó a castigar por bandas. Especialmente con Arambarri, el jugador más técnico del cuadro azulón y que se estrelló con el larguero en su intento de poner el 1-1. Estaban siendo mejores.

Los de Míchel se volcaron y el Valencia se echó atrás. Pero no había tiempo suficiente, ni con los seis minutos de tiempo extra que añadió Gil Manzano. Las contras no sonrieron a los de Bordalás en sus intentos de matar el encuentro, el Getafe peleó hasta agotar el tiempo reglamentario -chocando con el palo en el 92'- y los miles de hinchas valencianos que ven un estreno de tres puntos.

Valencia 1-0 Getafe

Valencia: Mamardashivili, Thierry, Gabriel Paulista, Alderete, Gayà, Wass (Racic, 69'), Hugo Guillamón, Carlos Soler (Diakhaby, 86'), Cheryshev (Rubén Sobrino, 77'), Guedes (Jason, 86') y Maxi Gómez.

Getafe: Soria, Damián Suárez (Hugo Duro, 80'), Djené, Cabaco, Mitrovic (Vitolo, 46'), Olivera, Arambarri, Maksimovic, Aleñà (Mata, 46'), Sandro (Macías, 67') y Unal (Cucurella, 67')

Gol: 1-0, 11' Carlos Soler (p.)

Árbitro: Gil Manzano (comité extremeño). Amonestó por el Valencia a Wass, Carlos Soler, Maxi Gómez, Gayà, Jason y Alderete y por el Getafe a Olivera. Expulsó al valencianista Hugo Guillamón con roja directa (3') y al visitante Cabaco (75') por doble amonestación. También mostró la tarjeta amarilla a Míchel, técnico visitante, (82') y expulsó en la misma acción a uno de sus ayudantes.

Incidencias: partido de la primera jornada de Liga disputado en Mestalla ante los 10.000 de los 15.000 aficionados que podían acudir al encuentro que decidieron adquirir su localidad

