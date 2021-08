Marc Márquez, sobre las críticas tras un pique con Mir: "Están muy sensibles"

Marc Márquez vuelve a estar en el centro de los focos del circuito de MotoGP. El español ya tuvo un encontronazo con Aleix Espargaró hace una semana y, durante los entrenamientos del GP de Austria, ha tenido otro rifirrafe con Joan Mir. Ambos campeones del mundo tuvieron un mano a mano durante una curva que, sin embargo, no sentó nada bien al último campeón del mundo.

La acción en cuestión se produjo durante la sesión de entrenamientos. Joan Mir iba a un ritmo ligeramente superior y Marc llegaba por detrás. Cuanto tomaron la curva, el de Cervera le pasó ante la mirada de incredulidad de Mir, que acabó saliéndose de la pista. Un gesto que no terminó de gustar al de Suzuki. "No me lo esperaba porque estamos rodando en agua, cogiendo sensaciones, cada uno va con unas gomas diferentes y tal", ha indicado en los micrófonos de Dazn.

"No hace falta sacarme de la pista y adelantarme así, creo. Yo no lo hubiera hecho, pero supongo que es su estilo. No le veo sentido aplicarlo en entrenamientos, en carrera lo que quieras. no tengo nada que decir tampoco. Es un poco raro", declaró algo enfadado Joan Mir. Palabras a las que, también en Dazn, respondió Marc Márquez poco después.

🗣 @JoanMirOfficial, sobre su encontronazo con @marcmarquez93 en el FP2



"No me lo esperaba, estábamos rodando en agua, cogiendo sensaciones... No hace falta sacarme de la pista ni adelantar así. Supongo que es su estilo, pero no le veo mucho sentido"#AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/XNj6s67hfN August 13, 2021

El de Cervera mostró su incredulidad por las críticas recibidas. "No le he sacado, están muy sensibles", indicó en los micrófonos de la plataforma. "No he hecho nada, venía rodando dos segundos más rápido. De hecho, esa vuelta la he hecho toda detrás para ver si encontraba el hueco. Al final me he puesto en paralelo y le he pasado. He hecho la vuelta sin más", subrayó el de Honda.

Marc, además, evitó explicar las modificaciones que está teniendo en su moto: "No te puedo decir que he probado, desde fuera no se ve. Ha estado por dentro. Hemos probado cosas, el plan era zanjarlo todo hoy, pero ha llovido y mañana tendremos que acabar de probar estas cosas porque son importantes de cara al futuro".

Este fin de semana, el Gran Premio de Austria medirá las pulsaciones en el paddock. Eso sí, lo hará sin un representante español como Maverick Viñales. El de Yamaha fue sancionado por su propio equipo y no podrá subirse a la moto en el asfalto austriaco. Las explicaciones que se han dado de manera oficial indican un funcionamiento "irregular" de la moto de Maverick por la propia actitud del piloto.

