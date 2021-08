Valentino Rossi: "Marc Márquez es muy agresivo con sus rivales, no sé cómo se puede mejorar eso"

Marc Márquez ha sido uno de los grandes protagonistas del fin de semana en el Mundial de MotoGP, que regresaba tras las vacaciones de verano con una apasionante carrera en Austria, en el circuito de Spielberg en Estiria. El ganador fue el español Jorge Martín, que sumó su primera victoria en MotoGP en su primera temporada y con un equipo satélite, el Pramac Racing de Ducati.

Sin embargo, la carrera estuvo marcada por la doble salida que hubo tras el accidente de Dani Pedrosa, quien se fue el suelo en la primera vuelta provocando que Savadori chocara con su moto y que esta saliera ardiendo. Bandera roja y todos a boxes menos el italiano, que se fue directo al hospital con algunas fracturas.

En esa misma salida, se produjo uno de los momentos calientes de la carrera, el toque de Marc Márquez con Aleix Espargaró a quien embistió por detrás al intentar meterse por el interior de una curva. El de Aprilia le recriminó esta acción a su rival y tras las carrera aseguró que Marc siempre es muy agresivo y que eso no lo va a cambiar, pero que los comisarios están para intervenir y sancionar esas acciones. Para colmo, en la segunda salida tras la bandera roja, Marc volvió a tocarse con Aleix para desesperación del hermano de Pol, compañero del ilerdense en Honda.

Después del Gran Premio, Valentino Rossi fue preguntado por estas acciones y no se mordió la lengua:"Lo único que puedo decir es que Márquez es muy agresivo con todos sus rivales. Hoy ha sido Aleix, otras veces han sido otros pilotos. No sé qué decir, sinceramente. No tengo una idea de cómo se puede mejorar esta situación".

A vueltas con Yamaha

El italiano también habló sobre su actuación. Terminó 13º con tres puntos en su casillero: "Al final de la carrera no ha sido un desastre. He podido coger algunos puntos. Desafortunadamente he perdido algunas posiciones en la salida, pero fui capaz de pilotar de forma decente. He tenido algunas buenas batallas con varios pilotos con el mismo ritmo, he acabado y he sumado puntos, así que ha ido bien, porque en definitiva esta es una pista que no le va bien a la Yamaha. Aquí necesitas mucha aceleración y velocidad punta, virtudes de las que carece la M1".

"En Sachsenring y Assen adoptamos un sistema de salida diferente. No era adecuado para mí y no me sentía cómodo. En esas dos carreras salí mal. Antes de esos cambios solía arrancar bien en parrilla. Para esta carrera mejoramos, es una cuestión de electrónica, pero todavía no estamos al 100%".

Valentino Rossi en el Gran Premio de Estiria de MotoGP EFE

Valentino siguió señalando a Yamaha por una moto que no es nada veloz en recta: "El otro problema vino en la primera vuelta en la que todo el mundo fue muy agresivo. Tenemos una moto muy lenta en las rectas y es muy difícil no perder posiciones. Intentas frenar fuerte, pero tienes a otros pilotos a tu lado y no es fácil en la primera vuelta, al menos para nosotros".

Por último, The Doctor, que anunció su retirada a final de temporada hace unos días, destacó el trabajo de otro veterano como Dani Pedrosa, que disfrutaba de una wildcard de KTM en la carrera de casa: "Pedrosa estuvo bravísimo, hizo una gran remontada. Cuando se deshizo de los de delante mostró un buen ritmo. No es algo que sea tan obvio poder volver y hacer una carrera como esta después de tres años. Lo que ha pasado con la caída de Dani hubiera podido pasar en cualquier otro circuito".

