Jesús Tortosa, tras quedarse sin JJOO: "Firmó el acta el que fue mi entrenador en Río"

La lucha de Jesús Tortosa llega, al menos por el momento, a su fin. El taekwondoka de apenas 23 años y mejor representante español en el circuito, se quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio por decisión de la Federación. Un cambio muy polémico y que el deportista ha llevado hasta los tribunales para que se esclarezcan las razones de su veto. Tortosa, en su último comunicado, ha mostrado su sorpresa por la firma del que fuera su antiguo entrenador.

El taekwondoka, que finalizó cuarto en el circuito olímpico y segundo en el mundial, ha asegurado que han recibido "algunos documentos" sobre su "exclusión del equipo olímpico" donde han vuelto a constatar su sorpresa. "Nos acabamos de enterar que una de las personas que firmó el acta para dejarme fuera de la lista definitiva se trata del que en su día fue mi entrenador". Aunque sin citarle, Tortosa se refiere a Marco Carreira, uno de los seis firmantes del informe y que en Río 2016 acompañó al joven.

"Siento lástima y vergüenza por esta persona ya que parece mentira que haya compartido conmigo todos esos años de esfuerzo y trabajo, y que no sepa lo difícil y lo que conlleva clasificar para unos Juegos Olímpicos", ha criticado de Carreira, quien en 2017 dejó la selección nacional. "Parece que a veces mendigar un puesto de trabajo al precio que sea, llevándote a cualquiera por delante, está por encima del honor y el respeto", ha subrayado Tortosa.

Además, el taekwondoka ha revelado que Carreira, "hace tres meses", le "estaba enviando mensajes" en los que intentaba animarbe para "afrontar la última etapa de cara a los Juegos Olímpicos con la máxima ilusión y motivación". Y, de igual manera, ha señalado que es "curioso" que un técnico "que lleva sin aparecer en ningún campeonato internacional desde 2017" haya sido capaz "de tomar tal decisión" sobre su presencia en los JJOO, pues en esos mensajes llegó a decirle que estaba "muy bien".

"Siento ser tan duro con estas palabras, pero es que no salgo e mi asombro y me siento indignado", ha espetado. "Parece que el hecho de querer triunfar como empresario a la vez que me implicaba al 100% en cada entreno no ha sentado bien y debía haberme quedado siendo ua marioneta sin criterio ni ambición". Ahora, Tortosa tomará unas pequeñas vacaciones para "desconectar de todo esto" y a la espera de nuevas acciones para esclarecer lo sucedido.

La crítica de Tortosa

El taekwondoka se clasificó para los Juegos por méritos deportivos y llegó a vacunarse como el resto de olímpicos. Sin embargo, a la hora de recibir la convocatoria final, vio cómo su nombre desaparecía. En una entrevista con EL ESPAÑOL, Tortosa explicaba su visión de los hechos. "Debido a ciertos procesos que empiezan en la via judicial con mi entorno, con mi padre, pues empiezo a recibir ciertos gestos y palabras por parte de la Federación que no son de agrado", llegó a reconocer.

La Federación, por su parte, ha defendido públicamente la convocatoria realizada y ha negado que la ausencia de Jesús Tortosa tenga relación alguna con el conflicto abierto con su padre hace unos años. La última respuesta judicial llegó hace unos días, dejando sin opciones de los JJOO a Tortosa al considerar que ese juzgado carecía de "competencia objetiva".

