Sara Gallego hace historia en el Europeo sub23: rompe el récord nacional de 400 vallas fijado en 1988

La barcelonesa Sara Gallego consiguió este sábado la medalla de plata en los 400 metros vallas de los Europeos sub23 de Tallín y con una marca de 55.20 segundos batió el récord de España absoluto, que estaba en poder de la canaria Cristina Pérez desde hacía 33 años con 55.23 segundos. La discípula de Alex Codina solo cedió ante la checa Emma Zapletalova, que venció con nuevo récord de los campeonatos (54.28).



El récord de Cristina Pérez, establecido el 26 de septiembre de 1988 durante los Juegos Olímpicos de Seúl, era el segundo más viejo de la lista femenina, sólo tres meses posterior al de 800 metros de la alavesa Maite Zúñiga (1:57.45).

Al término de la prueba, Sara dejó sus impresiones tras la gesta que había logrado, aunque se mostraba todavía visiblemente emocionada por un hito histórico en el atletismo español y que sin duda tiene comparación con muy pocos récords que se habían establecido debido a su longevidad.

Brutal la mejora de @SaraGallego4v



De una tacada:

Récord de España Absoluto

Mejor Marca Española sub23 de siempre

Subcampeona de Europa





Enhorabuena Sara y Alex Codina (entrenador)



#EspañaAtletismo #PasiónPorCompetir pic.twitter.com/EFs4GQ544E — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) July 10, 2021

"Estoy muy contenta con lo que he hecho, he superado mis propias expectativas. Sabía que estaba bien y calentando me he encontrado bien, pero no me esperaba el récord de España ni bajar de 55.50. Ha sido una burrada". Así de contenta se mostaba esta estudiante de Administración y Dirección de Empresas y que su cuartel general habitual en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat.

️Sara Gallego (400 m vallas)



Esperábamos mucho de ti pero es que te has salido Y DE QUÉ MANERA y ya con ganas de más ... ojo al RELEVO



#EspañaAtletismo #PasiónPorCompetir pic.twitter.com/cFBmbCLp1N — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) July 10, 2021

[Más información: Mohamed Katir acaba con el récord de Fermín Cacho 24 años después: mejora su marca en 1.500 metros]