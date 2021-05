La dieta de la 'Montaña' de Juego de Tronos, de 205 a 155 kilos: "Estoy quedándome delgado"

Si hace unos meses hablábamos de la rutina que le había llevado a Hafthor Bjornsson, conocido por su papel de Ser Gregor Clegane en Juego de Tronos, a bajar de los 200 kilos, ahora la 'Montaña' ha presumido de cambio. El islandés se ha quitado 50 kilos de encima y todo por el combate de boxeo que se celebrará el próximo mes de septiembre entre él y Eddie Hall.

Ambos mantienen una gran rivalidad por ver quién es el Strongest Man, habiendo superado los dos el levantamiento de 500 kilos. Desde la Federación de Halterofilia ya explicaron a EL ESPAÑOL que esta es una modalidad que va más con el show que con el deporte, pero eso no impide que la gente se sienta atraída por estos monumentales hombres, sus piques y sus hazañas.

Bjornsson ya explicó en su canal de YouTube que tanto él como su rival habiendo tenido que cambiar sus hábitos para llegar en un tono físico correcto a septiembre para su pelea en el cuadrilátero: "Somos dos tipos grandes que estamos cambiando nuestros cuerpos. Pasamos de ser dos tipos muy fuertes a ser más atléticos". Y esto se lo ha tomado al pie de la letra, tal y como se comprueba al revisar las imágenes de su Instagram. Un cambio físico brutal.

Cinco comidas diferentes al día y tres rutinas de entrenamiento han llevado a la 'Montaña' a perder 50 kilos. En cuanto a sus sesiones de trabajo, está enfocado en reforzar sus debilidades y sobre todo enfocarse en una rutina propia del boxeo, con trabajo de movilidad y juego de pies.

Además de eso, hace trabajo de bicicleta estática para mejorar tanto su resistencia como sus aptitudes cardiovasculares. Eso sin dejar a un lado el entrenamiento de fuerza, pero este más enfocado a hombros, bíceps y tríceps "con el objetivo de mantener la potencia". Antes de irse a dormir, se relaja en la piscina, completando su rutina con 15 minutos en una sauna de infrarrojos y otro cuarto de hora de crioterapia.

¿Qué come la 'Montaña'?

Pues bien, Hafthor Bjornsson ha revelado cuál es su rutina y su dieta para haber pasado de los 205 kilos a los 155, o lo que es lo mismo: 50 kilos menos. "Estoy muy contento con mi estado de forma en este momento. Cuando comencé este viaje, pesaba 205 kg. Y ahora he bajado a 155 kg (341 libras). Me siento bien, me siento saludable", ha confesado la 'Montaña'. Este es su menú diario:

- Desayuno: 3 huevos y 200 gramos de pollo, así como un batido elaborado con 150 gramos de yogur, 100 gramos de bayas y 40 gramos de avena.

- Almuerzo: 220 gramos de solomillo de ternera y 180 gramos de arroz blanco con 100 gramos de verduras.

- Comida: 220 gramos de pollo, 250 gramos de patatas y 100 gramos de verduras.

- Merienda: 200 gramos de salmón, 100 gramos de arroz y 100 gramos de verduras.

- Cena: 250 gramos de yogur griego, 100 gramos de plátano y 30 gramos de mantequilla de almendras, en una especie de papilla, con un batido de proteínas de complemento.

El islandés ha señalado que pese a comer menos que antes, no siente ese vacío en su estómago: "Nunca tengo mucha hambre y nunca me siento realmente lleno durante todo el día". Ha encontrado el equilibrio y pese a que la báscula marca 155 kilos cuando se sube, ha bromeado al señalar que se está "quedando delgado": "¿Puedes creerlo? No estoy comiendo nada. ¡Me estoy quedando delgado! Pero me siento mucho mejor que cuando pesaba 205 kg y me forzaba a comer para ser el hombre más fuerte del mundo. Ahora tengo objetivos diferentes".

