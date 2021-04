La unión política en plena ola de crispación: Madrid, candidata a Capital Mundial del Deporte

Ni la actual campaña electoral para la Comunidad de Madrid, ni la crispación política que ocupa titulares todos los días, ni las diferencias ideológicas existentes en el Ayuntamiento de Madrid han sido suficientes. La capital de España, que en el ámbito político ya ha dado más de una muestra de unidad en tiempos complicados, ha vuelto a apartar diferencias en pro del deporte. El próximo 9 de abril, y tras haberse aprobado en el pleno sin ninguna oposición, Madrid presentará su candidatura como Capital Mundial del Deporte 2022 ante el ACES.

Ese 'título' para muchos es desconocido. Sin embargo, es un nombramiento que señala la apuesta por la actividad deportiva de una ciudad y que, en aspectos futuros como una posible candidatura para los Juegos Olímpicos, resulta prácticamente imprescindible. EL ESPAÑOL, para conocer más de cerca lo que supondría llevarse el premio de Capital Mundial del Deporte, conversa con Sofía Miranda (Cs), delegada del área en el Ayuntamiento de Madrid.

Miranda atiende a este periódico días después de que el pleno capitalino aprobada la candidatura sin ningún voto en contra. Una "unanimidad" que destacaba el comunicado del consistorio y que en las últimas semanas apenas se observa en la política nacional. Sin embargo, la gran diferencia puede estar, según relata la concejala, en el ámbito local las estrategias y funcionamientos cambian.

"La política local tiene muy en cuenta que el eje principal es el ciudadano, lo que hacemos tiene un impacto directo y casi inmediato".

La idea de presentar la candidatura surge en 2019. "No es algo que se nos haya ocurrido esporádicamente y lo hayamos preparando con poco margen de tiempo", subraya Miranda. "Llevamos dos años trabajando en la candidatura. Madrid fue la primera capital europea del deporte en 2001 con Álvarez del Manzano". Y, prácticamente 20 años después, puede dar un salto mayor.

"Al inicio del mandato, ACES -organizadora- se puso en contacto con nosotros diciéndonos si nos gustaría optar al título de capital mundial. Estuvimos viendo cómo podíamos enfocar la candidatura". Y después de un tiempo de trabajo, a finales de 2020 se confirmó que apostarían por esa candidatura colaborando, entre otros, con el COE. "Decidimos que era una oportunidad para poner en valor todo lo que se hace en deporte en la ciudad, una oportunidad para sacar del letargo las políticas deportivas que habían sido marginalizadas en el Ayuntamiento".

Sofía Miranda posa con el logo de la candidatura de Madrid Capital Mundial del Deporte Ayuntamiento de Madrid

Ser Capital Mundial del Deporte, además, no supone una grandísima inversión por parte del Ayuntamiento. Miranda explica que "no se basa en la construcción de grandes infraestructuras", sino en "incentivar la práctica deportiva". En el caso de Madrid, que parece partir como gran favorita, la candidatura se sostendrá sobre tres pilares: la transformación de instalaciones, la captación de grandes eventos y la comprensión del deporte como un aspecto clave en la salud.

"Hemos hecho un estudio de todas las instalaciones que hay en Madrid y vamos a plantear reconfigurar algunas de ellas para atraer a deportistas más jóvenes, que tiene que ser el target". Además, albergar grandes torneos deportivos permitirá generar mayor interés en el deporte base. Según cuenta Sofía Miranda, "el deporte base también se tiene que nutrir de grandes eventos porque necesitamos modelos en los que los niños se miren al practicar deporte".

Atlético y Madrid, claves

Las sensaciones en el Ayuntamiento son muy positivas. Se ven con "bastante posibilidades" de conseguir el galardón y de que la candidatura salga vencedora. Todo va a salir "muy bien", confiesa Miranda. Porque Madrid es "una capital maravillosa", donde al "buen clima" le acompaña "gente acogedora". "Está esa aura sobre Madrid que la hace deseable. Pero está el hecho también de que tenemos dos grandes embajadores como el Atlético y el Real Madrid, que ayuda bastante a enviar una imagen positiva del deporte de la ciudad".

En caso de lograr ser Capital Mundial del Deporte, se espera poder tener un reporte social y económico muy positivo. "El balance económico es difícil de cuantificar a priori", explica Sofía Miranda a EL ESPAÑOL. "Tenemos los datos de lo que ha supuesto organizar eventos como la Copa del Rey de balonmano, de baloncesto, la Seven de rugby y el indoor de atletismo. Cuantificar el retorno económico en la ciudad es complicado porque los turistas no pueden venir".

Sin embargo, la apuesta por este proyecto tiene "impactos en publicidad, visualizaciones, posicionamiento de marca fuera de nuestro territorio" y más consecuencias de gran potencia. "Es una inversión que hacemos a través del deporte, posicionar la ciudad y crear ese deseo de venir".

Unión política

La división política que se vive en la actualidad no se ha producido en el Ayuntamiento. Al menos a la hora de sacar adelante esta candidatura. La labor con la oposición comenzó hace meses y las conversaciones han llegado a buen puerto.

"Planteamos hace tiempo la posibilidad de presentarnos. La oposición nos dijo que cuando tuviéramos una candidatura preparada la presentásemos, y eso hemos hecho. Cuando tuvimos el dossier, yo me senté con los diferentes grupos políticos, les expliqué en qué consistía, qué queríamos que pasase en la ciudad el año que viene... Y creo que el deporte lo que tiene es que aglutina, que une".

"En una situación donde es muy fácil politizarlo todo, ahora en la Comunidad de Madrid que es fácil tirarlo a un lado o a otro, todos los grupos han mostrado su apoyo y quiere decir que es un buen proyecto para la ciudad y para el deporte", recalca Sofía Miranda a este periódico.

"Me da mucha satisfacción todo el trabajo que se está realizando, no solo esto. Los empleados públicos están trabajando como nunca, se han volcado con los proyectos y la nueva línea de trabajo. Estoy satisfecha por todos ellos, porque esto es reflejo de su gran trabajo. Tiene que ver con lo que hablábamos antes, con lo que significa el deporte y cómo se percibe, es un elemento de unión más que de enfrentamiento. Y que se ha hecho un trabajo previo con la oposición, que no se pone encima de la mesa en plena campaña electoral, y que había una aprobación previa. Agradecida a ellos también por la confianza".

¿Futuros JJOO?

Por muchos eventos que se realicen en la capital, la posible celebración futura de unos Juegos Olímpicos sigue quedando pendiente. Hace más de un año, desde el propio Ayuntamiento, Almeida mostró su predisposición a que esa candidatura se produjera. Y Sofía Miranda vuelve a indicar que Madrid "no puede dejar de soñar en grande". Sin embargo, "quedaba mucho trabajo por hacer" para conseguir unos Juegos y esta pelea por ser Capital Mundial del Deporte era un ejemplo.

"Después de perder la última candidatura -a los Juegos-, el deporte quedó relegado en las políticas municipales. Con el Gobierno de Carmena la inversión que se hizo en políticas deportivas y la modernización fue prácticamente nula más allá del campo de Vallehermoso. No se hizo absolutamente nada más". Por ello, "sigue siendo necesario despertar esa ilusión", puesto que no se puede "presentar una candidatura olímpica sin el favor de la población y los deportistas". "No solo es un proyecto de ciudad, es de país. Tenemos que tener de nuestro lado al CSD y al Gobierno nacional. Es algo en lo que hay que ir trabajando, que no es inmediato, pero sí en lo que seguir trabajando", subraya Miranda.

Tokio presenta los Juegos Olímpicos Reuters

A partir del 4 de mayo la situación podría cambiar. Hasta antes de la convocatoria electoral, Ciudadanos era quien lideraba el área de deporte con Ignacio Aguado y Roberto Núñez como viceconsejero. Sin embargo, tras los nuevos resultados, los encargados cambiarán. El deseo de Miranda es que, pase lo que pase, la colaboración no se vea perjudicada.

"Roberto -Núñez- y yo somos de mismo partido, la colaboración ha sido mucho más que estrecha. Nuestro objetivo al llegar era romper con esa barrera de administraciones", relata a EL ESPAÑOL. "El deporte es un factor de unión, y también tienen que estar unidas las administraciones. Hemos trabajado mano a mano, en los grandes eventos han ido de la mano Comunidad y Ayuntamiento. Es algo que las federaciones han notado". Y, por ello, el objetivo es que "que pase lo que pase en la Comunidad esto siga siendo así". "Tenemos que tener en cuenta que lo que está en juego es mucho: el deporte, cientos de familias madrileñas que llevan a los niños a clubes de base y que tienen el deporte incluido en su día a día".

La solución a la candidatura para ser la Capital Mundial del Deporte se producirá el 9 de abril, cuando ACES, vía telemática, conozca la propuesta de primera mano. La segunda, la noche del 4 de mayo, cuando los resultados electorales den alguna pista de quién se hará con la Comunidad de Madrid. Ayuso en solitario, con el apoyo de Vox o con Ciudadanos. O si, por el contrario, los grupos de izquierdas se hacen con la presidencia.

[Más información - Madrid no renuncia a convertirse en sede de unos Juegos Olímpicos]