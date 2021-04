El once del Real Madrid ante el Eibar

El Real Madrid vuelve al trabajo liguero con un duelo clave ante el Eibar. El equipo entrenado por Zidane sabe que no puede fallar para continuar en su pelea particular por el título. Y, tras una semana de descanso de partidos y con sesiones intensas en Valdebebas, es hora de recuperar el ritmo competitivo para entrar el particular tourmalet de la temporada. En apenas dos semanas se jugarán La Liga y la Champions.

El primer reto del conjunto capitalino será ante el Eibar. El cuadro de Mendilibar sigue sufriendo para salir de la zona de descenso y buscarán dar la sorpresa en el Alfredo Di Stéfano. A su favor, a priori, está que el cuadro merengue llega con varias bajas importantes y un centro del campo muy mermado por los problemas físicos.

Así se ha podido comprobar en la convocatoria de Zidane, donde no hay jugadores como Sergio Ramos o Hazard, pero tampoco otros que trabajaban por regresar cuanto antes como Fede Valverde. Kroos, que sí ha entrado en la lista, llega muy justo. "Ha tenido una lesión que le ha impedido ir con la selección. Ha entrenado con nosotros hoy, hay muchos partidos y no vamos a hacer el tonto. Vamos a ver cómo lo gestionamos, pero está con nosotros, es lo importante", ha explicado Zidane.

Alineación del Real Madrid

El once del Real Madrid, por lo tanto, estará repleto de sorpresas como acostumbra el entrenador merengue. Courtois es fijo en la portería y volverá a ejercer como tal en La Liga. La línea defensiva estará formada por cuatro hombres: Lucas Vázquez, ante las bajas en la zaga, será quien ejerza de lateral. El izquierdo podría ser ocupado para Marcelo, que tiene la oportunidad de aprovechar el parón de selecciones. Y el centro de la zaga no prevé grandes cambios con Nacho y Varane supliendo a Sergio Ramos.

El centro del campo, igualmente, tendrá un tridente algo particular. Porque teniendo en cuenta la advertencia de Zidane para no arriesgar con Toni Kroos, habrá que ver qué decisión toma Zidane. Casemiro y Modric apuntan a titulares, más todavía tras el descanso del croata en el último duelo de selecciones, donde solo jugó 36 minutos. Isco Alarcón apunta a ser la última pieza de ese centro del campo.

El tridente

La guinda llegará en ataque, donde Karim Benzema y Vinicius parecen haberse asentado como titulares indiscutibles. El francés ya lo era. Su estado de forma antes del parón de selecciones era idóneo y su olfato goleador se perfiló en el mejor momento. Tanto que las peticiones de que fuera convocado con Deschamps volvieron a surgir en Francia. Vinicius, por su parte, también sigue generando confianza a la espera de mejorar esa faceta goleadora.

El tercer acompañante del tridente será Marco Asensio, aunque la duda con Rodrygo es notable tras las últimas buenas actuaciones del brasileño. El balear está cuajando muy buenos números en ataque pese a la falta de minutos y, tras una semana preparándose, el Eibar se puede convertir en su víctima desde la titularidad.

