Piqué vuelve a decir que los árbitros ayudan al Real Madrid por un partido de Alevines de hace 20 años

Gerard Piqué ha vuelto a hacer una declaración que le puede poner contra la espada y la pared con el colectivo arbitral. El jugador del Barça es uno de los protagonistas del programa 'Los Otros de Brunete' que estrenó este jueves Movistar+. El central fue una de las estrellas de la generación del año 2000 que disputaron este torneo en la que Real Madrid y Barcelona se citaron en la gran final. Los blancos remontaron y se hicieron con el triunfo por 2-3, pero también hubo polémica.

Alberto Lora fue el 'MVP' de la final después de anotar un hat-trick en el partido. El actual jugador del Sporting de Gijón logró el último tanto tras robarle a Piqué el balón en el centro del campo, en una acción que el joven jugador del Barça recriminó al árbitro como falta. No es cosa de niños; lo sigue reclamando. Gerard aprovecha el programa de Movistar+ para volver a protestar por la acción y ese título que le 'robaron'.

"¡Es falta, hombre! Si es que ya, los árbitros desde alevines ya les ayudan. Jugaban en casa, estaban en Brunete y es la de siempre", espetó uno de los actuales capitanes del conjunto azulgrana. Lora se ríe de la acción y explica que le robó limpiamente el balón. La hazaña que consiguió la generación de Granero y Lora ante la de Fàbregas y Piqué fue muy grande. Esta final se recordó bastante y eso se nota en las siguientes declaraciones que hace Gerard.

El periodista le pregunta si cambiaría algún título repetido que ha ganado en su vida por volver a ganar esta copa: "La importancia que yo le di a perder en ese momento, yo te diría que sí". A Piqué no le gusta ni perder a las chapas y eso vuelve a quedar claro con estas palabras. Pero, por encima de todo, el catalán vuelve a dejar claro que los árbitros ayudan al Real Madrid según su posición y que el colectivo no es objetivo cuando saltan al campo.

Sus comentarios

Gerard Piqué no tuvo pelos en la lengua durante la conversación que mantuvo con DjMaRiiO. "Lo de la liga pasada es lo más esperpéntico que he vivido en mi vida. Si comparamos entre Madrid y Barça hay mucha diferencia". Estas palabras en alusión a la liga post confinamiento le pudieron salir muy caras al defensa del Barcelona ya que fueron investigadas por el departamento de integridad de la Real Federación Española de Fútbol.

Pero no se quedó en esas palabras. "El 85% son del Madrid ¿Como no van a pitar a favor del Madrid? Aunque sea inconscientemente, ¿como no van a tirar más de un bando que del otro?", espetó el central del Barça. Después de que recientemente haya dejado claro que hay que saber ganar y perder, estas palabras no hacen ningún favor al catalán.

