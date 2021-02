Piqué: "A mí me encanta Andorra como país"

Gerard Piqué ha hecho una ronda de entrevistas con YouTubers este jueves. El primer paso ha sido con DjMaRiiO que, a eso de las 20:30 de la tarde, ha publicado su conversación con el central del FC Barcelona. El catalán ha hablado sobre las renovaciones de Messi y Ramos o el arbitraje y el Real Madrid, pero también ha querido opinar sobre la polémica por la decisión de algunos 'streamers' de esta red de marcharse a Andorra para pagar menos impuestos.

"Ahora el foco de atención es este, en dos días será otro. Que cada uno tome las decisiones que le parezca por las razones que sea. A mí me encanta Andorra como país. Hay que respetar las razones. Puedes estar de acuerdo o no, pero de ahí a insultar... Está el tema muy viciado. Funcionamos así como sociedad y creo que tendríamos que cambiar esto", explica el catalán. Cabe recordar que Piqué es dueño del Andorra FC, equipo que milita en la Segunda B española.

El catalán se ha mostrado como vidente de algunos de estas personas que han copado la actualidad en los últimos días. "Tengo 34 años y lo de los YouTubers me costó. Me he metido más en ello y creo que es el futuro. Cada vez más su opinión va a tener más peso y van a ser más importantes. Una cosa es la prensa, hay periodistas que tienen su opinión y es más serio y luego están los streamers, que es más desenfadado. Cada vez consumo más streamers", argumenta.

A raíz de todo esto salió el tema de las opiniones de los jugadores en las redes sociales y, uno de los más pintorescos en Twitter, ha defendido la libre expresión. "Que cada uno haga lo que quiera. Hay gente que se siente más cómoda participando en Twitter y gente que no. Hay quien se siente más cómodo en Andorra y otros que no. Estamos en un país en el que la envidia es una de las peores cosas que hay como sociedad y hace que todas las decisiones que se tomen se tengan que valorar. Como si un árbitro decidiera si lo que dices o haces es correcto", apuntó Piqué.

Los árbitros

No podía dejar pasar esta oportunidad sin meterse con el Real Madrid. Gerard ha cargado contra el arbitraje y un supuesto beneficio de los blancos. "El otro día un exárbitro dijo que el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? Aunque sea inconscientemente, ¿cómo no van a tirar más de un bando que del otro? Y respeto la profesionalidad de los árbitros y sé que intentan hacer el mejor trabajo posible, pero cuando llega un momento de duda...", explica el culé.

"Lo de la Liga pasada es lo más esperpéntico que he visto en mi vida", sentenció un Piqué que apuntó directamente al colectivo arbitral. El catalán ha aclarado que se lleva muy bien con Sergio Ramos, que habla con él, "pero no de su renovación", y le desea lo mejor a Arbeloa, con quien admite tener "una relación correcta".

