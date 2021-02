Gerard Piqué se enfrenta a una posible sanción tras sus declaraciones contra los árbitros

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué hizo este pasado jueves una ronda de entrevistas con dos famosos YouTubers muy conocidos en todo el ámbito de internet y de las redes sociales. DjMariio e Ibai Llanos fueron los encargados de charlar con el jugador azulgrana, y hablaron de muchos temas, tanto de su recuperación como del estado del Barça y hasta de la posible salida de Leo Messi o del Real Madrid.

Sin embargo, Gerard Piqué opinó, y no muy bien, sobre los árbitros de la liga española. El jugador del Barça arremetió contra el colectivo arbitral asegurando que la mayoría eran del Real Madrid y que por eso era inevitable que ayudaran al conjunto blanco. Además, asegura que estas ayudas fueron especialmente intensas en el final de la liga pasada, cuando los blancos le remontaron su desventaja al Barça y levantaron el título tras un sprint final heroico de 10 victorias consecutivas.

Fue especialmente en la entrevista con DjMariio con quien Piqué habló largo y tendido de los árbitros, tanto es así que se pudo ver al propio YouTuber alucinando con las palabras del central del Barça, en clara señal de no estar entendiendo muy bien tanta queja. Sin embargo, o Gerard no se dio cuenta, o simplemente prefirió no detener su discurso.

DjMaRiiO y Gerard Piqué

Uno de los grandes ataques de Piqué contra los árbitros fue este: "Lo de la liga pasada es lo más esperpéntico que he vivido en mi vida. Si comparamos entre Madrid y Barça hay mucha diferencia". Estas palabras en alusión a la liga post confinamiento le puede salir muy caras al defensa del Barcelona, ya que tal y como informa el diario SPORT, serán investigadas a fondo por el departamento de integridad de la Real Federación Española de Fútbol.

Sin embargo, no fue el único momento en el que Piqué se despachó a gusto contra los árbitros, ya que prosiguió en su ataque: "El 85% son del Madrid ¿Como no van a pitar a favor del Madrid? Aunque sea inconscientemente, ¿como no van a tirar más de un bando que del otro?". Estas palabras también serán investigadas, por lo que las opciones de sanción para Gerard Piqué, que sigue recuperándose de su lesión de rodilla, son bastante altas, o al menos así deberían serlo.

Estudiando el caso

El departamento de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol analiza y estudia todas las declaraciones de futbolistas, entrenadores y personas relacionadas con el entorno del fútbol sobre el colectivo arbitral. El proceso en el que están ahora inmersos es en el de decidir si las palabras de Piqué ponen en duda la honorabilidad de los árbitros.

Gerard Piqué recupera fuerzas durante El Clásico ante el Real Madrid Reuters

De ser así, el caso será trasladado al Comité de Competición que abrirá un expediente a Piqué, ante el cual el jugador del Barça tiene la posibilidad de responder con sus propias alegaciones. En ese momento se enfrentaría al artículo 100 bis del Código Disciplinario por el cual podría caerle una multa de entre 601 a 3.005,06 euros e incluso una sanción de entre cuatro y doce partidos.

Ya ha habido casos esta temporada de expendientes extraordinarios como los de Koeman, Pellegrini o Joel. Además, ya ha habido alguna dura sanción por críticas contra los árbitros como la de Álvaro Cervera, quien manifestó su opinión sobre un penalti no pitado en un encuentro contra el Granada en el Carranza y le cayeron cuatro partidos, o la del 'Cucho' Hernández, por algo muy similar. De ser sancionado, Gerard Piqué tendría la opción de recurrir dicha sanción ante Apelación y ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

