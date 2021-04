El Real Madrid se jugará la vida en Euroliga en la última jornada tras cumplir ante Olympiacos

El Real Madrid cumplió ante Olympiacos y se jugará el billete a los playoffs de Euroliga en la última jornada ante Fenerbahçe. El equipo, dirigido por Chus Mateo ante la sanción a Pablo Laso, marcó distancias desde el inicio y realizó un partido correcto sin terminar de despuntar. Reyes tuvo minutos y Tavares terminó sin grandes problemas físicos. [Narración y estadísticas: Real Madrid 72-63 Olympiacos]

El equipo merengue sabía que dependía de sí mismo. Y así sigue siendo. Zenit y Valencia habían ganado en los encuentros previos y todo el poder estaba en el equipo blanco. Si llegan a las 20 victorias, pasarán a los playoffs de la Euroliga. En caso contrario, deberán esperar los resultados de sus rivales para saber si los números salen. Y, con esa presión, saltaron a la pista ante un Olympiacos sin nada en juego más que el orgullo.

El Real Madrid no tardó en imponer su ritmo. Sin excesiva anotación, pero liderando el juego bajo la batuta de Alocén y la coralidad ofensiva de la plantilla madridista. Deck, de los mejores del partido, disparó el marcador al 9-2. El Madrid estaba cómodo y el argentino, consciente del papel que tenía que jugar, le estaba poniendo la intensidad al duelo. Además, Laprovittola cumplía con sus minutos y Causeur también mantenía la fabricación de puntos hasta poner el 18-8.

Solo Printezis parecía estar capacitado en el equipo visitante para plantar cara al Real Madrid, pero la veteranía del griego era muy poca cosa para secar al cuadro merengue. Deck, para redondear su primer cuarto, puso con una bandeja el 20-11 de los diez minutos iniciales.

Las sensaciones del Real Madrid, aunque no permitían que el optimismo rebosara en el banquillo, sí que eran lo suficientemente positivas como para confiar en el triunfo. Solo había que mantener el nivel ofensivo ante un Olympiacos que tampoco estaba castigando demasiado. Cuando Vezenkov intentaba recuperar posiciones en el luminoso, Abalde empujaba hacia atrás desde el triple (25-16). La barrera del +10 era la meta blanca.

El encuentro se rompió levemente y el Madrid buscó ese plus para sentenciar en Carroll. Y lo encontró. Mientras Tavares castigaba en la pintura, el escolta lograba el 30-20 desde el triple. Ni los mejores minutos de Ellis en la zona bastaban a los helenos, que todavía no habían encontrado remedio alguno al potencial de Deck y a la garra de un buen Felipe en la pintura. 36-26 al descanso y el Real Madrid que reafirmaba esa ventaja determinante.

El Madrid resiste y aprueba

El conjunto merengue no bajó la guardia en la segunda mitad y, pese a los bajones puntuales, logró defender esa ventaja cosechada desde el primer cuarto. Porque los merengues salieron enchufados tras los vestuarios y elevaron la máxima diferencia al +14. Tavares continuaba con su reinado en la zona, y Thompkins y Taylor impulsaban con sus triples abiertos. Fueron los mejores minutos de un Real Madrid que hasta disfrutó de un +16 gracias a Causeur. El partido parecía sentenciado, pero en el banquillo no se daba nada por cerrado y ejemplo de ello era que Tavares no obtenía su ansiado descanso pese a llegar tocado.

El 53-38 con el que se comenzaba el último cuarto no daba mucha esperanza al equipo griego. Y menos viendo que los golpes de Spanoulis o Vezenkov se replicaban con Abalde y Rudy. McKissic acercó a los helenos al +12 y Larentzakis a +9 en la recta final. Pero con dos minutos por delante poco se pudo hacer. El Real Madrid sumó un triunfo determinante y sigue estando en su mano pasar a los playoffs.

Real Madrid 72-63 Olympiacos

Real Madrid: Alocén (4), Taylor (3), Deck (18), Garuba (2), Tavares (15) -cinco inicial-, Causeur (2), Reyes, Rudy Fernández (3), Thompkins (3), Laprovittola (7), Abalde (6) y Carroll (9).



Olympiacos: Sloukas (5), Jenkins (2), Printezis (7), Vezenkov (22) y Koufos (2) -cinco inicial-, Charalampopoulos, Larentzakis (7), Spanoulis (7), Jean-Charles, Ellis (4) y McKissic (7).

Parciales: 20-11 | 16-15 | 17-12 | 19-25



Árbitros: Borys Ryzhyk (UKR), Milan Nedovic (SLO) y Uros Nikolic (SRB). Sin eliminados.



Incidencias: partido de la trigésima tercera jornada de la Euroliga disputado en el WiZink Center de Madrid (Palacio de los Deportes) sin espectadores por la pandemia de coronavirus.