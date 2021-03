Eduardo Domínguez, un español en Los Angeles Dodgers: "Me fui con 16 años para lograr mi sueño"

Eduardo Domínguez es un jugador profesional de béisbol que no dudó en hacer las maletas para perseguir su sueño. Los niños sueñan en nuestro país con ser el nuevo Sergio Ramos o el nuevo Rafa Nadal, pero él quería algo diferente. Para ello, siguió los pasos de su hermanan y cuando cumplió 16 años decidió mudarse a República Dominicana.

Allí Los Angeles Dodgers se fijaron en él, aunque ya habían seguido sus pasos por Europa, y fue entonces cuando le ofrecieron un contrato en el momento en que cumpliese la mayoría de edad. EL ESPAÑOL ha podido hablar con este pionero que milita en la cantera del mítico equipo de la MLB.

Domínguez nos acerca a este deporte tan desconocido para el gran público español como atractivo de ver. Él es zurdo, algo que le da un toque especial, y durante el último año ha estado en España, entrenando y jugando con los Tenerife Marlins, con los que acabó segundo en la División de Honor.

No es habitual que un español se dedique al béisbol de manera profesional. Fútbol, baloncesto, tenis... ¿qué le llevó a encarar su carrera este deporte?

Yo empecé con 5 años por mi hermana. Mi hermana quería probar un deporte que no fuese común en España y yo cuando tuve 5 años pues dije que me quería apuntar. Desde ahí me gustó y desde esa edad le decía a mi madre 'mamá, yo de mayor quiero ser jugador profesional de béisbol' y mira... al final lo he podido conseguir.

Eduardo Domínguez, jugador español profesional de béisbol Francisco Domínguez Fernández

Para gran parte de los españoles, el béisbol es ese deporte que vemos en series y películas americanas, pero en Estados Unidos hay toda una cultura alrededor de él. Un deporte que mueve masas.

Diría que es el deporte rey acompañado del baloncesto y del fútbol americano. Es uno de los que más masas mueve e incluso también dinero. Allí es otro mundo.

Comenzando su historia por el principio, ¿cuáles fueron sus primeros pasos en el béisbol?

Soy de Alcalá de Henares, de Madrid, entonces había un equipo de béisbol en Villalbilla, que es un pueblo de al lado. Allí fue mi hermana a probar y empecé en ese club. Comencé muy pequeñito y allí estuve hasta los 16 años.

¿Había equipos mixtos?

Ahora han cambiado las normas. Antes, cuando empezó mi hermana, mixto solo se podía jugar creo que hasta categoría cadete. A partir de ahí, las chicas se tenían que ir al softball, que es una modalidad como de béisbol, pero digamos que para chicas. Ahora esto ya no es así, una chica puede llegar a ser profesional de béisbol.

De los inicios en la Comunidad de Madrid a acabar firmando por Los Angeles Dodgers...

Cuando acabé 4º de la ESO, les dije a mis padres que quería irme a la República Dominicana. Allí es donde están los ojeadores, los scouts, entonces yo tenía más posibilidades de firmar allí, que me pueden estar viendo todas las semanas a aquí en Europa. Aquí, en Europa, solo hay un torneo al año donde vienen todos los scouts, te ven y ya.

Eduardo Domínguez, jugador profesional de béisbol Francisco Domínguez Fernández

Que te vean solo una vez al año, pues justo ese día puede no ser el tuyo, que te salgan las cosas mal... Entonces yo les dije a mis padres que quería irme a Dominicana para buscar, digamos, la firma. Fue en septiembre de 2018. Los Dodgers ya me habían visto varias veces, pero fue en septiembre de 2018 cuando me dijeron que me ofrecían un contrato, porque yo hasta julio de 2019 no podía firmar, y cuando llegue este día hacemos la firma oficial. Así surgió.

Y, claro, en esta aventura de ir a República Dominicana iría usted solo.

La primera vez que fui con 16 años me acompañó mi madre, pero una semana. Y ya desde ahí he estado solo, sí.

Valiente, ¿eh?

La verdad es que sí, es algo atrevido. Irme a otro país siendo tan joven, sí, sí. Pero si uno quiere lograr su sueño, pues hace lo que sea.

En estos momentos, está digamos como en el filial. ¿Ve posible dar el paso al primer equipo algún día?

Sí, digamos que estoy como en la cantera del equipo, como se dice aquí en España. El proceso aquí para llegar a un primer equipo es mucho más largo. Son ocho ligas, es decir, siete divisiones más la Primera. Yo ahora voy a jugar la octava liga. Poco a poco tengo que ir subiendo hasta llegar a la Primera. No es que me vayan a llamar al primer equipo en poco tiempo.

Eduardo Domínguez, jugador español profesional de béisbol Francisco Domínguez Fernández

Por ejemplo, los americanos estudian en una Universidad y firman con 24 o 25 años. Es decir, ellos firman y entran a una quinta o cuarta división. Yo como he firmado con 18 años, pues empiezo más abajo y estoy en proceso de ir subiendo.

Ahora se encuentra en España entrenando, ¿cuándo cruza el charco otra vez?

En Dominicana está la octava liga, en un complejo. Está previsto que yo vaya a principios de abril a República Dominicana para comenzar el spring training, la pretemporada, y ya el 1 de junio empezar la liga. Si nos deja la Covid, así es como está planificado todo.

Y allí, ¿cómo es su día a día?

En República Dominicana digamos que estamos como en Valdebebas, por poner un ejemplo. Es un complejo deportivo donde hay tres o cuatro campos y luego hay habitaciones donde duermen los jugadores, como una residencia. Estamos en un complejo, no salimos. En los Dodgers tenemos tres estadios, jugamos allí y todo allí. Somos como una familia. Realmente, estoy más tiempo con ellos que con mi familia.

La Covid lo paralizó todo y ahora es el punto de volver, ¿cómo has vivido estos últimos meses?

A mí me pilló justo aquí en España. Yo tenía previsto ir, tenía el vuelo y todo, a Dominicana el 4 de abril. Me pilló aquí todo. Se paralizó todo. Yo estaba viviendo en Madrid y como aquí estaba todo muy mal, decidí irme a Tenerife para seguir con mi preparación.

Aquí hay un equipo que juega la División de Honor, que es la liga profesional de España, es uno de los mejores del país. Me dejaron venir aquí, entrenar con ellos y acabé jugando la liga también con ellos, la liga del coronavirus.

¿Y qué tal fue la experiencia?

Pues al final quedamos segundos. Ganamos todos los partidos, menos los dos contra un equipo y bueno, pues segundos. La verdad es que bastante bien para ser mi primera experiencia en la liga española.

Ahora toca mirar al futuro, ¿cree que el parón y esta situación pueden afectar a las ligas menores?

Ha afectado y muchísimo. Hay muchos jugadores que se han quedado libres y que los han tenido que echar por falta de dinero. Incluso jugadores que han firmado y ni siquiera han debutado con el equipo. Ha estado bastante mal el béisbol por el tema del coronavirus. La MLB -la Primera División de Béisbol en Estados Unidos- sí que se retomó, más tarde, pero se reanudó. Pero sobre todo para eso, para poder recaudar dinero.

Hablando de usted, es zurdo y se sabe que siempre en los deportes tienen un toque especial. ¿Le hace esto más atractivo para conseguir llegar algún día a la MLB?

La verdad es que al ser zurdo tienes una pequeña ventaja. Por eso mismo, por lo que dices que al haber pocos jugadores zurdos y que lancen, al final te cambia todo, el efecto de la pelota. Tú ves la pelota como bateador y es muy diferente que lancé un zurdo a un diestro, que es a lo que más estás habituado. Al no tener algo común, hace que para un bateador le sea más complicado.

Como ya hemos dicho, en España no se sigue tanto el béisbol, pero imagino que desde pequeño habrá tenido referentes y un gran ídolo.

La verdad que, casualmente, también es de los Dodgers. Desde pequeño siempre me fijaba en un lanzador que es Clayton Kershaw, que es zurdo, por eso me fijaba en él. Y al final los dos en el mismo equipo.

Para un niño, sería complicado seguir el béisbol, la MLB, desde España.

Era complicado ver los partidos, sobre todo cuando era más pequeño. Luego comenzaron a televisar más béisbol en España, pero lo que más me molestaba, por así decirlo, era el horario. Encima un partido dura entre tres y cuatro horas, por lo que igual un partido acababa a las 6 o las 7 de mañana. Yo he estado viendo partidos de béisbol, mis padres levantarse para ir a trabajar y yo seguía viendo un partido. Le decía a mi madre desde 'buenas noches' a los 'buenos días'.

Estás mirando al cielo y ve una estrella fugaz, ¿qué deseo le pediría para su carrera profesional?

Diría algo que no pueda controlar, que serían las lesiones. La salud de mi brazo. Porque, al final, si uno quiere llegar necesita constancia, entrenamiento... todo lo vas a hacer, pero una lesión no lo puedes controlar. Yo puedo salir a correr todos los días 50 minutos, pero lesionarme del codo, por ejemplo, no lo puedo controlar. Así que pediría buena salud para mantenerme y poder rendir al cien por cien.

La cuestión es que el béisbol es un deporte atractivo de ver. En los colegios se practica en Educación Física, pero qué falta en España para que dé ese salto mediático.

Yo diría darle promoción. Pero no ya al béisbol de Estados Unidos, sino darle promoción al béisbol de aquí. En la selección española hay jugadores que juegan en la Primera División de Estados Unidos y nadie los conoce. España ha estado en JJOO, en Mundiales jugando contra EEUU, gente potente, que es su deporte rey, y nunca he escuchado en España promocionarlos, por ejemplo.

Eduardo Domínguez, jugador español de béisbol profesional Francisco Domínguez Fernández

Yo entiendo que es complicado ver partidos de béisbol de Estados Unidos porque se retransmiten de madrugada la gran mayoría. Además de que las ligas de béisbol son muy largas. Mi liga no es larga porque es como de preparación. Mi liga dura entre tres y cuatro meses, pero jugamos de lunes a sábado, todos los días. En el béisbol de Primera División se juega también de lunes a sábado y el domingo vas donde te toque jugar la siguiente semana. Y eso durante seis meses, se suele tener entre un día y dos de descanso cuando acabas una tanda de partidos. Es bastante largo.

¿Los Juegos Olímpicos pueden ayudar?

Yo creo que sí. Ver unos JJOO, los ves porque son unos Juegos Olímpicos, puedes ver fútbol, baloncesto o atletismo. Te da igual más el deporte, porque ves a tu selección. Eso animaría a la gente a ver béisbol. Luego está el tema horarios que no es como en la MLB, son horarios que la gente puede ver mejor. Mucha más gente podría ver lo que es este deporte.

Y, por último, ¿qué le diría a aquellos niños que como usted quieren dedicarse al béisbol en España?

No les diría nada del otro mundo. Pero sí que si de verdad quieren dedicarse a este deporte, que tengan constancia, porque este es un deporte en el que se juega durante cuatro horas y la cosa es ser lo más perfecto posible. Tú con 10 años vas a tener errores como todo el mundo. Pero no debes frustrarte. Debes mejorar de tus errores y querer siempre aprender.

Todos los jugadores, aunque estén en Primera División, todos los días aprenden algo. Tienen científicos estudiando qué es lo mejor que te puede venir para tu cuerpo, para tu lanzamiento... Constantemente se está mejorando el deporte. Se está como actualizando, siempre estás aprendiendo. Si durante diez años estás trabajando, aprendiendo y siendo constante, al final cumplirás tus objetivos. Constancia y trabajo.

[Más información - Las MMA y sus 'puertas giratorias': la vía de muchos deportistas para ganar fama a base golpes]