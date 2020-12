8 de 11

Es un entrenamiento y no hay esa presión que provoca la competición, pero este vídeo de Curry no tiene desperdicio y su repercusión en las redes sociales así lo demuestra. El base de los Golden State Warriors se pasa cinco minutos de reloj anotando triples. Uno tras otro, sin fallo y sin trampa ni cartón. Su mecánica de tiro no cambia en ningún momento del reto y así va acumulando aciertos hasta conseguir una marca de 105.