Un campeón olímpico de esquí, condenado a prisión por posesión de drogas y conducir a 221 km/h

Un tribunal de Oslo ha decidido imponer una sanción ejemplar al exesquiador de fondo noruego Petter Northug por sus problemas con los coches y sus conductas temerarias e incívicas. La resolución del caso ha sido una condena de siete meses de prisión incondicional y la retirada del carnet de conducir de por vida.

Cuando Petter Northug se ha enterado de la sanción que le esperaba, se ha dado cuenta realmente de la temeridad de sus actos y de las consecuencias que estas podían acarrearle. Sin embargo, ya es tarde para él, ya que sus actos no han quedado impunes y después de varios actos de similares circunstancias ha visto como todo el peso caía de la ley gracias a la intervención del tribunal de Oslo este lunes.

Los actos más repetidos por parte de Petter Northug, exesquiador de fondo que ha defendido los colores nacionales de Noruega en multitud de eventos, son los de conducción temeraria y los de posesión de drogas. De esta forma, la condena impuesta ha caído como una losa inamovible sobre él que ya no tendrá opción de esquivar.

Petter Northug en una competición Instagram (jantelov1)

La sentencia de conformidad consideró que en este último caso, Petter Northug llegó a superar los límites de velocidad permitidos hasta en cuatro ocasiones. En una de ellas, fue pillado conduciendo a 221 kilómetros por hora en una zona delimitada a 80. Además, se grabó el mismo adelantando a varios coches en una actitud claramente peligrosa y temeraria y los distribuyó entre varios amigos para presumir y alardear de sus 'proezas al volante'.

Petter Northug se trata de una leyenda del esquí y del deporte noruego ya llegó a ser doble campeón olímpico. Sin embargo, no supo digerir la fama y ese aumento del éxito y de la popularidad se tradujeron en adicciones. Cuando su casa fue registrada se pudieron encontrar hasta 6 gramos de cocaína y varias sustancias, entre ellas MDMA.

Northug ya había sido detenido en otras ocasiones por conductas similares. Una de las anteriores veces fue pillado conduciendo a casi 170 kilómetros por hora en un tramo de 110 junto al aeropuerto de Oslo, cerca de Gardemoen. En esa ocasión, no solo fue multado, sino que también se le requisó un pequeño arsenal de drogas.

Problemas y adicciones

Ya en aquel momento, Petter Northug reconocía que tenía problemas con las adicciones, especialmente con las drogas, las pastillas y el alcohol, y les echaba a ellas la culpa de sus terribles conductas: "Tengo un problema serio de alcohol, drogas y pastillas relacionado con períodos de mucha fiesta, y ha habido mucha últimamente. No lo he tomado en serio, lo he negado y ocultado a mi gente. Ahora las consecuencias son muy graves".

El bicampeón olímpico noruego de esquí de fondo Petter Northug Instagram (jantelov1)

El problema de este excampeón del deporte noruego comenzó hace unos años. Al menos, no fue reconocido hasta 2018, cuando admitió consumir algún tipo de sustancias tras su retirada. Después de una carrera de éxitos, unos problemas físicos le obligaron a dejar el esquí, por lo que buscó refugio y motivación en las adicciones. Tal y como él lo definía, era su forma de encontrar las emociones intensas perdidas con su retirada.

Así de complicado se presenta el ocaso de un deportista que llegó a ser oro en los 50 kilómetros y en sprint por equipos, ambos logrados en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010, donde además obtuvo una plata y un bronce. A esos triunfos hay que sumarle trece oros y tres platas en los Mundiales ganados entre los años 2007 y 2015.

