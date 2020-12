Martí Vigo cambia el esquí de fondo por el ciclismo: “Quiero ir a una grande"

El caso de Martí Vigo del Arco es un caso muy particular en el deporte. Apasionado de la competición y de llevar la exigencia de cualquier disciplina hasta el límite, este aragonés de tan solo 22 años, cumplirá 23 en unas semanas, afrontará la próxima temporada el reto más grande de su corta, pero exigente carrera profesional. Sin esperarlo, un día se apartó de los esquís y la nieve, que habían sido su vida hasta entonces, sin saber que encontraría en la bicicleta su nuevo refugio y vía para seguir exprimiéndose al máximo.

Ahora, pedalea hacia un futuro completamente nuevo e ilusionante, pero también de muchas expectativas, todas las que están depositadas sobre una persona que siempre se había dedicado al esquí de fondo y que en 2021 dará el salto al profesionalismo en la carretera. Martí Vigo del Arco ha hablado con EL ESPAÑOL para contar cómo ha sido esa transición, un suceso muy pocas veces visto, pero que lleva con total normalidad y naturalidad. Será algo que llevan innato los portentos físicos, no darle notoriedad a las hazañas que consiguen.

Martí siempre ha sido un gran aficionado a la bicicleta, de esos que llaman ciclistas de verano. Asegura que le gustaba salir una o dos veces por semana, especialmente cuando hacía buen tiempo y era más difícil encontrar nieve. Sin embargo, siempre lo había tomado como un divertimento, como un buen complemento para mejorar su condición y como una forma de alternar con otros deportes, pero nunca como algo cercano al profesionalismo. No obstante, eso ya ha cambiado tras su fichaje por el equipo Androni Giocatolli, con quien competirá, al menos, en 2021 y 2022, en lo que será el inicio de su carrera profesional.

Antes, Martí Vigo del Arco se había dedicado totalmente a su otra gran pasión, el esquí de fondo, llegando a militar en el equipo nacional y tocando el cielo al competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en Pieonchang, donde no pudo rendir a su máximo nivel debido a una enfermedad. Sin embargo, asegura que se marchó contento con su actuación, especialmente en su segunda prueba, y con una experiencia increíble e incomparable.

Ahora, ya solo piensa en la bicicleta, que se ha convertido en su fiel compañera y con la que ha debutado en sus primeras competiciones con muy buenos resultados y, sobre todo, con inmejorables sensaciones para un neófito en la materia. Con los consejos de un súper experto como Patxi Vila, el apoyo de su nuevo equipo y con la referencia de campeones como Contador o Roglic, Martí empieza su propio camino.

¿Cómo estás llevando todo el revuelo de tu nuevo fichaje?

Bien, todo muy bien, la verdad es que estoy con muchas ganas de poder empezar ya.

¿Habías practicado antes deportes de resistencia como el ciclismo?

Siempre me he dedicado al esquí de fondo, pero en verano siempre me había gustado mucho hacer mucha bicicleta o correr por montaña, cualquier deporte de resistencia para compaginarlo y llevar mejor el verano y así preparar la temporada de invierno.

Entonces, el ciclismo no es un deporte que te pille de nuevas.

No, no, siempre había practicado el ciclismo, no a un nivel competitivo ni mucho menos, pero sí que hacía años que salía en bici.

Cuando salías en bici, ¿tú ya notabas que podías ser bueno o era algo que no te planteabas?

No me lo había planteado la verdad. Estos años de atrás hacía bici, pero muy poquito, solo los meses de verano y dos días a la semana, no daba tiempo ni a coger la forma. Este año que dejé el equipo nacional de esquí de fondo sí que he salido bastante más, casi a diario y he notado una mejora increíble.

¿Era necesario realizar algún tipo de deporte de gran resistencia para mejorar tu condición física en el esquí?

No nos exigían montar en bicicleta ni nada parecido, pero sí que es interesante al final compaginarlo un poco dentro de la preparación, sobre todo en los meses de verano salir uno o dos días por semana siempre iba bien. Tampoco hacer un entrenamiento exclusivo de ciclismo ni mucho menos. En verano, como es difícil encontrar condiciones buenas para esquiar, a veces íbamos a glaciares y demás, hacíamos gimnasio y lo acompañabas de un poco de bici y de correr.

La vinculación de una forma más estrecha con la bicicleta surge por su pareja, que vive un año antes un proceso de transición muy parecido al suyo.

Ella también estaba en el equipo de esquí de fondo conmigo todos estos años y lo dejó un año antes que yo, al final le ha pasado un lo que a mí. Vieron que andaba muy bien, aunque ella no se lo había planteado nunca, y le dieron la oportunidad de correr en profesionales. Como ella salía todos los días a entrenar, también ha sido una motivación para mí, para forzarme un poco a salir casi cada día y entrenar más horas.

¿Cómo fue la experiencia de competir en unos Juegos Olímpicos?

Fue una pasada. Yo fui muy joven, con 20 años recién cumplidos y fue una experiencia increíble. Había hecho eventos importantes en el mundo del esquí de fondo como competir en la Copa del Mundo y varios Mundiales de las categorías Junior y sub23, pero los Juegos Olímpicos son otra historia. Es un evento increíble. Solo por el ambiente en la Villa Olímpica y demás fue una pasada. Casi la competición es lo de menos porque es un evento increíble. Fue una experiencia.

No pude disputarlos al máximo porque me puse enfermo nada más llegar y estuve bastante fastidiado la primera semana de los juegos. En la primera carrera salí por probar, pero no estaba nada fino, pero en la segunda salió todo bien y nos fuimos muy contentos para casa.

¿Puede ayudarte haber competido en el esquí de fondo a tanto nivel para cuando estés en el pelotón con grandes figuras internacionales?

Yo creo que sí, comparado de venir de no haber competido en ciclismo, eso me puede ayudar. Al final en estos años me he acostumbrado a moverme todas las semanas por el mundo, a coger aviones de un lado a otro para ir a competiciones y eventos muy importantes. En ese sentido estoy bastante acostumbrado ya a hacer muchos desplazamientos con el material.

¿Ha sido difícil aceptar el cambio y tomar la decisión de dedicarte al ciclismo?

Realmente no ha sido tanto un cambio porque yo dejé el equipo nacional de esquí de fondo por otros factores, circunstancias que se me fueron juntando, y este año no tenía pensando competir en el ciclismo profesional ni mucho menos. Sí que me gustaba el ciclismo y le dedicaba horas, pero por pasión, no por entrenar ni con un objetivo concreto. Sí que había pensado en probar este próximo año en algún equipo aficionado por disfrutar, sin ningún tipo de objetivo porque veía totalmente inaccesible pasar a profesionales. Luego las cosas han surgido así, me han dado la oportunidad de competir en profesionales y hay que aprovecharla.

¿Cómo está siendo este nuevo proceso de tener un entrenamiento controlado y ya no salir en bicicleta solo por pasión?

Es implicarse más y tomárselo más en serio. Yo este año no llevaba ningún plan específico de entrenamiento, salía el día que me apetecía, simplemente disfrutaba del deporte más tranquilo. El día que me apetecía hacer un puerto a tope lo hacía, pero sin llevar un plan específico. Ahora ha cambiado por completo. Es una profesión a la que me voy a dedicar al 100% con unos objetivos definidos, con un plan de entrenamiento muy controlado, controlando el peso, los datos… Es otra forma de tomarse el deporte.

Cuando dejé el esquí de fondo me tomé un tiempo un poco más relajado, pero al final me encanta la competición y tomarme en serio un deporte me gusta mucho.

¿Qué competiciones has hecho ya?

Corrí al final de esta temporada el Campeonato de Aragón y Memorial Valenciaga. Me dijeron que estaría muy bien que probara a competir porque tenía buen nivel y allí fui. A pesar un poco del nerviosismo, de la ansiedad de ir en un grupo con tanta gente y a tanta velocidad, disfruté muchísimo. La sensación de ir rápido en grupo me encanta, me gusta mucho. En la segunda prueba ya me noté mucho más suelto. Coges ritmo de carrera, notas que vas más suelto, más tranquilo. Solo he hecho dos carreras, así que tampoco me ha dado tiempo a coger mucha experiencia y ese será el objetivo de este año.

¿Cómo surgen el seguimiento y la relación que te ha ido haciendo Patxi Vila?

Teníamos amigos en común y como mi rendimiento parecía que era bastante bueno, me ofreció hacer una prueba de esfuerzo en su centro de Hondarribia. Salieron muy buenos resultados y eso ha sido lo que me ha animado a dar el paso hacía profesionales.

¿Cómo valoras la apuesta de un equipo como Androni Giocatolli siendo una persona que no ha tenido experiencia en categorías inferiores?

Estoy muy, muy agradecido. Sé que es una apuesta muy arriesgada para ellos porque al final soy muy nuevo en el ciclismo y han apostado mucho por mí. Intentaré demostrarles que han acertado y dar todo lo que pueda y más.

¿Tienes ya algún calendario pensado para este año?

De momento está todo en el aire, más teniendo en cuenta cómo está la situación, mucho más inestable que otros años. Por el momento no hay nada determinado. De momento me han dicho que tranquilidad, que este primer año es de transición, de aprender, de coger experiencia encima de la bici y de ir en carrera, y aprender todo lo que pueda de mis compañeros y directores.

¿Sabes ya qué tipo de ciclista vas a ser?

Creo que todavía es pronto. Solo he hecho dos competiciones y nunca he corrido una carrera por etapas así que no lo sé. Lo que mejor se me da es la montaña, un perfil escalador, me gustan los puertos largos y duros. Pero tengo poca experiencia, llevo poco en el ciclismo y el tiempo lo dirá.

¿Da responsabilidad que apueste por ti un equipo acostumbrado a tener jóvenes talentos como Egan Bernal o Sosa?

Es una motivación que hayan podido ver potencial en mí, al final hace que me lo crea un poco. Si ellos que son los que saben y que son especialistas en sacar talentos del ciclismo apuestan por mí, me ilusiona y me motiva hacerlo lo mejor posible.

¿Qué tipo de competiciones te gustaría disputar?

Me encantaría hacer alguna gran vuelta. Me parecen las carreras más espectaculares y al final es lo que he visto desde pequeño, carreras como el Giro de Italia, el Tour de Francia o La Vuelta. Es lo que más ilusión me hace, aunque luego he ido siguiendo más toda la temporada.

¿A qué ciclista te gustaría parecerte y que te haya emocionado más en todos estos años?

Cuando veía grandes vueltas era Alberto Contador el que dominaba, además con ese estilo tan ofensivo y de atacar que él tenía, era espectacular. En los últimos años está el Mundial de Valverde, un ciclista que siempre está ahí, capaz de ganar cualquier carrera, es un referente.

Luego está el caso de Roglic, que empezó casi con la edad que tengo yo y ver hasta donde ha llegado, también es un referente muy importante.

¿Te han dicho ya muchas veces lo de ser 'el nuevo Roglic', el esquiador que se pasa al ciclismo?

Sí, sí, me lo han dicho. Tampoco me gusta hacer comparativas porque al final cada persona es un mundo. Coincide que él viene del mundo de la nieve, aunque él hacía saltos de esquí, que no tiene mucho que ver con el esquí de fondo, pero me consta que él también suele hacer bastante esquí de fondo porque es un deporte muy extendido en Eslovenia, un país con mucha tradición en deportes de invierno. Pero al final no me quiero poner unas expectativas tan, tan, tan altas porque al final es casi imposible, son muy pocos los que pueden conseguir algo como lo que ha hecho Roglic este año, por ejemplo. De momento quiero ir trabajando poco a poco y con los pies en la tierra.

¿Es el caso de Roglic un buen ejemplo para poderlo repetir en tu caso?

Es una motivación. Ver que alguien ha conseguido tanto sin venir del ciclismo de toda la vida. Al haber un precedente lo ves como algo posible. Es muy, muy difícil, pero no es imposible. Últimamente parece que hay bastante moda de ciclistas que empiezan más bien tarde o que vienen de otros deportes y para mí eso me da mejores expectativas de cara al futuro. Sé que es muy, muy difícil, pero no imposible.

¿Sabes cuándo vas a empezar a competir?

Todavía no hemos concretado nada, pero yo creo que sí, que este año empezaré a competir bastante. Lo que necesito es experiencia en carrera y correr mucho para aprender.

¿Tienes algún miedo en esta nueva experiencia como las caídas o estar con grandes figuras que se juegan mucho en el pelotón?

Las caídas sí que me dan un poco de respeto porque al final te juegas mucho y en pocos segundos te puedes hacer mucho daño y estar mucho tiempo parado. Me dan mucho respeto. Pero con el resto no tendré ningún problema.

