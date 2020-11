Agüero y Azpilicueta se enfrentan en los eSports: llega KRÜ contra Falcons

'Kún' Agüero ya no es solo uno de los mejores delanteros del mundo, también es uno de los streamers más virales del momento en el mundo de los videojuegos. Y desde octubre también es otra cosa más: propietario de su propio equipo de eSports. El pasado mes de octubre nació KRÜ eSports, el equipo del ariete argentino.

En la primera aparición oficial del equipo, el próximo jueves 26 de noviembre desde las 21:00 horas (ESP) se disputará la exhibición 'KRÜ Versus' en FIFA 21 con Falcons como rival.

Falcons es una organización profesional de eSports fundada por César Azpilicueta, con base en España, centrada no solo en la competencia sino también en la creación de contenido.

La exhibición será transmitida en vivo a través del canal de Twitch de KRÜ Esports, con Rodolfo De Paoli y Mariano Viegas como casters oficiales. Twitch, AMD y Aorus como socios estratégicos de KRÜ también acompañan al club en este evento.

Sergio Agüero, Yago Fawaz, Gustavo Nascimento, Sebas Fernández y Markito Navaja estarán representando a KRÜ en los distintos partidos del desafío de FIFA.

"Estoy muy contento de salir a la cancha con KRÜ. Va a ser una gran serie contra Falcons, César armó un buen equipo. Esperemos que todos se diviertan y nos acompañen. ¡Vamos a jugar!", expresó Agüero, CEO de KRÜ Esports.

KRÜ Versus nace como una oportunidad para que los players y generadores de contenido de la organización se vinculen con equipos de primera línea mundial, con foco no solo en las acciones competitivas sino también en el entretenimiento de los fanáticos.

La exhibición ante Falcons será la primera de más acciones en el futuro inmediato de la organización KRÜ, tanto online como presenciales, con el objetivo de estrechar lazos con organizaciones de todo el mundo y acompañar el desarrollo de la escena de los esports nacional e internacionalmente.

Orden de partidos (hora España):

● 21:10 - Gustavo vs Janoz

● 21:40 - Seba vs Cachoo01

● 22:05 - Agüero vs Azpilicueta

● 22:35 - Markito Navaja vs MiiKeLMsT

● 23:00 - Yago vs JRA

