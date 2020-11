9 de 10

Tras fichar Marc Gasol por los Lakers, el sueño de muchos es ver a Pau a su lado. El mayor de los Gasol es una leyenda del equipo angelino y parece, a tenor de un 'like', que quiere retirarse en el equipo en el que ganó dos anillos:

Este fue el tuit que Pau dio 'like': "Si los Lakers firman a Marc Gasol, me gustaría que también firmaran a Pau Gasol, al menos para que pueda retirarse como 'laker'. Es uno de mis seres humanos favoritos que me he encontrado en mis viajes".