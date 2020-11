La hazaña de Emily Harrington, la primera mujer en escalar 'El Capitán' en libre en un día

La escaladora Emily Harrington se ha convertido en la primera mujer y la cuarta persona del mundo en escalar la ruta Golden Gate, una pared de granito de más de 900 metros del Parque Nacional Yosemite, en un solo día. La hazaña se ha producido, además, casi un año después de que Harrington fuera hospitalizado con varias lesiones después de una grave caída en El Capitán.

"Nunca creí que realmente podría escalar libremente 'El Cap' en un día, que es la meta que me fijé por primera vez. No parecía un objetivo realista para mí", escribió en su cuenta de Instagram y agregó: "Los sueños imposibles nos desafían a superarnos. Estamos para ver si podemos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos".

Mientras todos los Estados Unidos se centraban en los resultados de las elecciones presidenciales el pasado miércoles, a primera hora del día comenzó la aventura de Harrington en El Capitán. La mujer, de 34 años, alcanzó su objetivo 21 horas, 13 minutos y 51 segundos más tardes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴇᴍɪʟʏ ʜᴀʀʀɪɴɢᴛᴏɴ (@emilyaharrington) el 7 Nov, 2020 a las 8:06 PST

Hasta ahora, solo tres personas, todos ellos hombres, habían realizado escalada en esa ruta completándola en un día. Los escaladores libres usan cuerdas para atraparlos en caso de caerse al vacío, pero no para ayudarlos a ascender. El Capitán es uno de los lugares de escalada más famosos del mundo y ha sido un campo de pruebas para los mejores escaladores durante décadas en el parque nacional.

Harrington ya había escalado la pared conocida como Golden Gate en varias ocasiones, pero nunca en un solo día. Hace casi un año llegó a sufrir una caída aterradora que la envió al hospital con varias heridas. La escaladora mostró en aquel momento las secuelas de la caída, incluida una quemadura significativa en el cuello provocada por una cuerda y dijo que estaba "extremadamente agradecida" a sus rescatadores.

Alarma por un resbalón

Se comprometió a intentarlo de nuevo y pasó meses entrenando en el gimnasio de su casa en Tahoe City, California. En esta ocasión le acompañaron atados a la misma cuerda su novio Adrian Ballinger, guía del Monte Everest, y Alex Honnold, famoso por su escalada en solitario sin precedentes de El Capitán. La aventura no estuvo exenta de peligros, resbalándose Harrington en uno de los tramos más difíciles, golpeándose la cabeza contra la pared de granito.

"La sangre comenzó a correr por su rostro, goteando sobre mí en el aseguramiento", contó su novio. "Inmediatamente pensamos que su día había terminado. Fue un flashback salvaje y aterrador del otoño del año pasado". Pero tras un descanso de una hora y vendar su herida, Harrington siguió.

"Pasé muchos años sintiendo que no pertenecía, como si tal vez no me hubiera ganado mi lugar para ser una escaladora de Yosemite", dijo sobre ser la primera mujer en lograr esta hazaña. "Pero a lo largo de esta experiencia aprendí que no hay pertenencia o no pertenencia, ninguna fórmula para el logro allá arriba. Fui creativa y experimental y encontré mi propio camino".

Harrington también reconoció la importancia de intentar el logro el día de las elecciones: "Atrapada entre mi propio drama interno de lograr una meta en la vida y la más prevalente de las elecciones, ambas desarrollándose de manera paralela en mi cerebro", escribió. "Sabía que me esperaba un gran día. pero esa es exactamente la razón por la que estuve allí".

