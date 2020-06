Floyd Mayweather y su particular lucha contra el racismo: solo entrenará a promesas afroamericana

El deporte se está involucrando en la lucha por la justicia social de una manera muy incipiente en los últimos meses. El asesinato de George Floyd ha marcado un antes y un después en este eterno debate por la situación de la población afroamericana en los Estados Unidos y de la raza negra en el mundo en general. Los profesionales de este mundo se han volcado ya sea con manifestaciones públicas o con iniciativas que implican una vinculación sincera con este problema. Y Floyd Mayweather, el deportista que más ingresos ha generado en la historia, no se podía quedar atrás.

El excampeón del mundo de boxeo se encargó de pagar los funerales que tuvo el malogrado protagonista que lideró, sin quererlo, el movimiento 'I Can't Breathe' y el 'Black Lives Matter'. Aunque todo esto fue impulsado por la relación que tenia el CEO de su sello musical con George Floyd, Mayweather quería ser parte a su manera de este momento en la historia en el que se está tratando de acabar con las injusticias sociales contra la población negra.

Hubo quien le acusó de alentar el racismo en el boxeo durante un tiempo por su carácter de 'niño malo' cuando se convirtió en 'Money' Mayweather. Andre Ward, otro exboxeador, explicó que esa actitud que adoptó Floyd, después de que cuando era 'Pretty Boy' no vendía tantos boletos, no es ningún ejemplo. "Un peleador afroamericano no vale el boleto en la taquilla si no es un villano, si no es un revoltoso y no es exuberante. No vale el boleto si no es un tipo que se suba a las mesas y haga cosas locas en las conferencias de prensa", explicaba el también excampeón mundial.

Floyd Mayweather entrenando con David Haney

Ahora, lejos del foco de los cuadriláteros y más centrado en cómo invertir esos miles de millones que dispone en su cuenta, Floyd Mayweather se ha planteado involucrarse de una nueva manera en la lucha contra el racismo. Desde hace tiempo 'Money' entrena a futuras estrellas del boxeo y ya son varios los pupilos que destacan en los rings del mundo. Pero, desde este momento, va a ser más selectivo con la elección de estos diamantes por pulir.

"Inspira e inspírate"

Todo comenzó el pasado 17 de marzo. Floyd Mayweather perdió a su tío Roger justo después de un mes en el que había perdido también a su exesposa. Este familiar fue clave en la creación de uno de los mejores boxeadores de la historia. Lo fue hasta que su padre pasó a ser su entrenador, pero el que inoculó el virus del arte pugilístico fue el que era conocido como 'Black Mamba'; sí, como Kobe Bryant. Estuvieron juntos hasta 2012 porque siguió formando parte de su equipo.

La cuarentena sirvió para provocar que Mayweather tuviera aún mayor interés por hacer crecer gente a su lado. Esta pandemia le hizo darse cuenta de la importancia de "la unidad" y "ayudar a otros a crecer". Es por ello que se sintió motivado para encaminar a sus pupilos a "convertirse en las mejores versiones de sí mismos y caminar con confianza".

Durante la cuarentena Mayweather ha subido varios vídeos a Instagram junto a su hijo y su sobrino, ambos demasiado jóvenes como para competir aún, pero que ya empiezan a conocer los secretos de este deporte. Junto a ellos, en uno de estos mensajes en las redes sociales, dejó claro que quería convertirse "en el mejor entrenador del mundo".

Su compromiso

Esta semana Floyd ha dado un paso adelante con su compromiso con la sociedad y la población negra. En una entrevista en Fighthype, Mayweather ha dejado claro que su intención es volcarse en sus jóvenes promesas que están bajo su sello y, sobre todo, apoyar a las perlas afroamericanas que están en la calle y que aún tienen que ser descubiertas. El excampeón abrió las puertas a todos estos para que recurran a su figura, porque siempre le encontrarán para dignificar la lucha social por la igualdad.

"Los mexicanos apoyan a los mexicanos, los dominicanos a los dominicanos, los chinos a los chinos. Soy afroamericano apoyando primero a mi gente", explicó Mayweather. El exboxeador cree que es momento de proteger a los suyos y de hacer todo lo posible por impulsarles. "Es obvio que quiero devolverle algo al deporte. Me inspiró la muerte de mi tío", desveló Floyd.

Floyd entrenando con su tío, Roger Mayweather REUTERS

Además de su hijo y de su sobrino, hay una figura naciente que es en la que se está volcando: David Haney. "Al final del día, Haney es un chico afroamericano que me pidió consejo, me pidió ayuda. Sólo estoy ayudando a un chico afroamericano a ser exitoso. Seguiré ayudándolos a crecer. Quiero lo mejor para ellos", explicó Mayweather sobre su vinculación con este boxeador de 21 años.

Haney tiene ya un récord de 24-0. Su progresión es muy clara y Mayweather está encima de él todo el tiempo para no solo crear a un gran boxeador, si no también a un referente social. Floyd se ha dado cuenta durante el movimiento 'Black Lives Matter' que todos los afroamericanos unidos son capaces de transformar la realidad a una sociedad mejor. Este será el legado que dejará un púgil legendario. Hay algo más de la figura de ostentación que creó con su dinero. También cree en la lucha social para que los negros puedan vivir en un mundo sin racismo.

