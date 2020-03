El terrible relato de la exmujer de Mayweather: "Me golpeaba y repetía que me iba a matar"

Josie Harris, la que fuera expareja de Floyd Mayweather, fue encontrada sin vida el pasado lunes 9 de marzo en el garaje de su casa en el barrio de Valencia, California según confirmó el portal web TMZ Sports.

La relación que mantuvieron durante varios años Harris y Floyd fue polémica. Tanto es así que el púgil fue declarado culpable por un delito de violencia doméstica contra su expareja en 2010 por el que tuvo que pasar 90 días en prisión.

Harris iba a publicar un libro sobre sus vivencias antes de su fallecimiento. En él relató el drama que sufrió al lado de Mayweather y ha salido a la luz un escrito en el que Harris relata cómo fue víctima de varias palizas por parte del boxeador:

"Me agarró del pelo mientras dormía y me arrastró por la habitación como si fuera una muñeca de trapo. Con una mano me cogía del pelo y con la otra me golpeaba la cabeza mientras repetía que me iba a matar. Quería darme una lección pero no me rendí y resistí", contaba Harris.

Mayweather y Josie Harris Instagram : (@floydmayweather)

La mujer había denunciado a la policía que había recibido abusos por parte del deportista de élite en seis ocasiones diferentes. Aún así, el caso más grave, y por el cual se detuvo a Mayweather, fue el de 2010 y el que describe en su libro Harris. El que fuera boxeador entró en su domicilio de Las Vegas mientras esta dormía, la agarró del pelo y la atacó delante de sus hijos. Fue Koran, el mayor de estos, el que pudo huir de la casa para alertar a un guardia de seguridad que fue el que finalmente llamó a la policía.

La muerte de Josie Harris

TMZ señaló que la policía se personó el pasado 9 de marzo en el domicilio de la madre de tres de los cuatro hijos del exboxeador alrededor de las 21:30 horas. Cuando entraron en la vivienda, se encontraron a Josie, de 40 años, en el garaje dentro de su coche y sin signos vitales.

El caso continúa siendo investigado, al igual que las causas del suceso. Las autoridades "no encontraron ninguna droga o evidencia de uso de drogas cuando revisaron el automóvil de Josie".

