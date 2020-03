Shayene 'ShAy', de gamer de éxito a condenada a 116 años de cárcel por una estafa millonaria

Corren nuevos tiempos. Si hace unos años parecía imposible que alguien que se pasaba las horas jugando a la videoconsola se pudiese ganar la vida de esta manera, llegando a cobrar por ello fortunas reales, nadie se lo creería. Pero el mundo evoluciona y con ello han ido surgiendo la figura de los gamers profesionales como una actividad reconocida por todos.

Una de las más famosas es la brasileña Shayene Victorio, más conocida en el mundillo como 'shAy'. La mítica jugadora de Counter-Strike: Global Offensive y Counter-Strike 1.6 se retiró el pasado año, pero ha sido ahora cuando su nombre ha vuelto a la primera plana después de conocerse la condena por una presunta estafa con una empresa de venta online.

La condena es de 116 años de prisión para la gamer, pero ella misma ha defendido su inocencia. Lo cierto es que Shay es toda una personalidad en las redes sociales, donde tan solo en Instagram cuenta con más de 100.000 seguidores. Cuenta con su propio canal de YouTube y desde que decidió dejar la profesión se ha convertido en toda una influencer.

Shay, gamer brasileña Instagram (@shayvictorio)

Shayene Victorio es una pionera en el mundo de los eSports en Brasil y una de las gamers femeninas más famosas del mundo. Su rol de mujer en un escenario tan masculino como es el de los videojuegos, aunque cada vez menos, le fue haciendo ganar importancia, llegando a ser una de las mejores jugadoras del planeta de Counter-Strike.

Estafa online

La figura de Shay fue haciéndose cada vez más importante, pero en 2019 decía dar un paso a un lado, aunque no del todo. Ha seguido ligada a este mundo como streamer, además de hacer sus pinitos como modelo gracias a su categoría de influencer. Pero no todo es de color de rosa para la gamer, ya que este mismo mes de marzo ha recibido un golpe del que todavía no sabe cómo va a salir.

A través de una tienda online, Shay, presuntamente, defraudó a 118 clientes de la web. Esta se mantuvo en la Red del año 2013 al 2017, pero ha sido ahora, después de todas las quejas formales que ha recibido el gobierno de Sao Paulo cuando se ha conocido la sentencia.

Estos compradores denuncian que después de hacer sus pedidos online y pagar los productos, nunca llegaron a recibir esos bienes que adquirieron. La sentencia de primera instancia ha condenado a Shay, por estos hechos, a 116 años de prisión. Una condena de lo más llamativa, más aún cuando se sabe que las leyes de Brasil impiden que una persona cumpla más de 40 años en prisión.

La gamer Shayene Victorio, 'Shay' Instagram (@shayvictorio)

La gamer todavía no ha sido arrestada por la policía debido a que las propias autoridades brasileñas permiten que bajo sus circunstancias permanezca en custodia policial, pero en libertad. Esto se alargará hasta que se culmine el proceso de apelación de la sentencia.

Defiende su inocencia

Si esta apelación es rechazada, Shay debería ingresar de forma obligatoria en la cárcel. Pero tanto ella como su abogado aseguran que es inocente de los cargos que se le imputan por estafa en venta online. A través de su cuenta de Instagram, Victorio se defendió de las acusaciones: "No estoy presa y no voy a ser detenida, mucho menos soy fugitiva, como están difundiendo".

De hecho, pone el foco en su expareja, de quien dice que es culpable de toda la estafa, aunque ella en su día se echase "el muerto encima" después de comprobar que no daba la cara y se responsabilizó de los hechos al cien por cien. Sin embargo, tras conocerse la sentencia, aún no definitiva, ha dado un giro a su postura.

La gamer Shayene Victorio, 'Shay' Instagram (@shayvictorio)

Su abogado, a través de un comunicado publicado por UOL, no solo declara la inocencia de su representada, sino que incide en que mientras la tienda online estuvo operativa llevó a cabo 10.000 transacciones exitosas, reiterando así que se trata de una campaña de difamación contra su cliente.

[Más información - eSports en tiempos de coronavirus: los futbolistas se suman y los gamers 'sufren' el parón]