Demanda millonaria a la NFL por el "show pornográfico" de JLo y Shakira en la Super Bowl

"Encendí la televisión para ver el fútbol americano, no para ver un show de 'pole dance' ni a dos mujeres agarrándose la entrepierna. Fue algo pornográfico", es el testimonio sobre el Halftime Show de la Super Bowl de Dave Daubenmire, un activista cristiano que ha demandado a la NFL por el espectáculo de JLo y Shakira. Y la demanda podría costarle a la Liga Nacional de Fútbol Americano la friolera de 800.000 millones de euros.

No hay muchas esperanzas de que la demanda multimillonaria prospere, pero Dave Daubenmire quiere ir hasta el final con su denuncia. Este exentrenador de fútbol en un instituto de Ohio y ahora locutor en una radio online dijo en su programa que la Super Bowl fue "un ejemplo de discriminación cristiana". Según él, la actuación de las artistas latinas puso su alma "en peligro de fuego infernal".

El vídeo no tardó en hacerse viral, acumulando miles de visualizaciones. Dave Daubenmire quiere demandar a la NFL y al principal patrocinador de la gran final, Pepsi, por "complacer a la pornografía".

"¿Hubo alguna advertencia de que su hijo de 12 años, cuyas hormonas recién comienzan a funcionar, podría tener una excitación sexual?", se preguntaba el activista cristiano. "Estoy buscando un abogado para realizar una demanda colectiva contra Pepsi y la NFL por complacer a la pornografía. Tal vez esa no sea la acusación correcta, no soy un abogado. Pero lo que vimos ayer fue una actuación del club de striptease en el medio tiempo en el Super Bowl", denuncia.

Daubenmire explica en su vídeo que la NFL no advirtió previamente de lo que se iba a ver en el espectáculo del medio tiempo: "Sí, la corte podría decir que 'eso no se aplica aquí porque el derecho a producir pornografía no anula su derecho a no verla. Bueno, pero no me dijeron que lo vería. Acaban de meterla a mi sala de estar", sentencia.

