Lolo Jones, virgen hasta el matrimonio: la atleta de 37 años que dice 'no' al sexo

El deporte y el sexo están unidos por una delgada línea. Son muchos los profesionales que achacan su mejora o no de rendimiento por este motivo. En el año 2012 se hizo famosa la atleta estadounidense Lolo Jones por unas declaraciones sobre su decisión de permanecer virgen hasta el matrimonio.

La atleta, de ahora 37 años, ganó dos campeonatos del mundo -en los años 2008 y 2010- en la modalidad de 60 metros vallas en pista cubierta. Pero si es un rostro muy conocido es por esa promesa de castidad que hace unos días volvió a ponerse de relieve tras unas declaraciones de la propia Lolo Jones.

Esta dijo en su día que "es más duro mantenerse virgen a los 30 que entrenarse", pero ahora ha ido un paso más allá y ha señalado que el no mantener relaciones sexuales supone una gran desventaja para ella en las grandes citas, en especial referencia a los Juegos Olímpicos que se celebran el próximo verano.

Lolo Jones Instagram: (@lolojones)

En el programa Cold as Balls, con Kevin Hart como conductor, Lolo Jones volvió a hablar sobre el tema. "Tener relaciones sexuales realmente te ayuda como atleta, una atleta femenina. Es bueno para tus hormonas ... así que estoy corriendo en desventaja", afirmó la estadounidense.

De hecho, la deportista ha asegurado que el revelar su voto de castidad supuso que muchos hombres ya no quieran salir con ella. Lolo Jones dice que su virginidad será un regalo para su marido, pero también que supone un problema para una atleta. Una "atleta femenina" ha llegado a puntualizar.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con el especialista Héctor Galván Flórez, Director Clínico de Instituto Madrid de Psicología y psicólogo clínico, quien ha señalado que el sexo sí que "va de la mano del bienestar emocional" y que si un persona cree que "algo perjudica su rendimiento, aunque no sea cierto, influirá en su sensación de autoeficacia.

¿Es real que alguien por no mantener sexo parta con desventaja respecto a sus rivales por esto de "liberar más hormonas"?

No se podría afirmar eso de acuerdo a la evidencia científica. No es un factor que, en cuanto al sistema endocrino, tenga una incidencia apreciable en el rendimiento deportivo. Puede influir de forma positiva, no por la liberación de hormonas, sino por ayudar a reducir el estrés. Y la reducción del estrés sí se ha probado como un factor de mejora del rendimiento deportivo.

¿Repercute de alguna forma el sexo a la hora de competir al más alto nivel?

En ciertas circunstancias el sexo podría disminuir el rendimiento si se realizase inmediatamente antes de una prueba deportiva. Aunque no hay que olvidar que, el sexo va de la mano del bienestar emocional y esto, muchas veces, influye directamente en el rendimiento físico.

¿Puede ser que sea algo más psicológico en su caso que físico?

Absolutamente, sí. Si una persona cree que algo perjudica su rendimiento, aunque esto no sea cierto, influirá en su sensación de autoeficacia. Se mostrará más vulnerable durante los episodios de la competición en los que haya una alta exigencia física. Es decir, por poner un ejemplo: Mientras que otro deportista en un momento igual podría pensar 'Estoy teniendo un bajón… voy a regular el ritmo, pasará pronto”' alguien que atribuye su rendimiento –entre otras cosas- a la condición de no tener sexo, por ejemplo, podría pensar 'Estoy teniendo un bajón y sé que es por eso… Los demás parten con ventaja'. Una misma situación puede verse desde perspectivas muy distintas según los pensamientos que tenga cada persona y las emociones que la presencia de esos pensamientos podrían desencadenar.

