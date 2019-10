La española Marta Pérez ataca el Mundial de atletismo de Doha: "No sé qué hacemos aquí"

El Mundial de atletismo de Doha está en el punto de mira. La decisión de la IAAF de celebrar la competición en Catar ha suscitado una polémica que ha ido incrementando con el paso de los días. Marta Pérez, quien ha logrado el pase a las semifinales de los 1.500 metros, ha expresado su malestar en 'Corredor' al finalizar la carrera.

La atleta española ha asegurado que no puede inspirar a nadie en este país porque las mujeres que le están viendo "no tienen la posibilidad por nivel cultural", de hacer lo que hace ella. "No sé qué hacemos aquí. Es un Mundial que se está corriendo de forma totalmente artificial, tanto a nivel ambiental como en lo que respecta a la temporada de los atletas", agregó.

Además, consideró que es "evidente" que no quisieran este campeonato porque "cuando sales a la pista, ves la grada y no está llena". "¿Alguien se ha cuestionado el impacto ambiental de todos los aires acondicionados de la pista? El esfuerzo no va a servir de nada porque cuando el Mundial se acabe no vamos a dejar ningún poso", lamentó.

Marta Pérez durante la serie clasificatoria del Mundial de Doha EFE

Sobre su pase a semifinales, Marta Pérez ha afirmado que ha dado "un pasito más" y que ya ha conseguido la mitad, aunque en semifinales la carrera será "diferente". "Iba bien colocada y cómoda corriendo, me he dejado llevar y en el último 400 he visto que tenía cambio y que podía ir detrás de Muir y Simpson, que estaban cambiando y he conseguido meterme en semifinales por puestos", concluyó.

