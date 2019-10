Alberto Salazar se defiende tras ser sancionado por dopaje: "Estoy en shock"

El entrenador de atletismo Alberto Salazar junto al médico endocrino Jeffrey Brown, han sido sancionados por dopaje durante cuatros por la Federación Estadounidense de Atletismo. El deportista de procedencia cubana ha entrenado a grandes estrellas como Mo Farah, Clayton Murphy o Donavan Brazier.

Ante la decisión de la USATF, tras la investigación que la agencia estatal antidopaje ha realizado durante más de cuatro años, Salazar se ha querido defender mediante un comunicado. El entrenador se ha mostrado "sorprendido por las noticias de hoy". Ha querido dar la cara tanto por él como por sus atletas: "A lo largo de esta investigación, que ha durado seis años, mis atletas y yo hemos sufrido un trato injusto, poco ético y altamente dañino por parte de USADA".

Ha ido directamente contra el director ejecutivo de la Agencia Antidopaje , Travis Tygart: "Esto se demuestra en la declaración engañosa emitida por Travis Tygart, que indica que anteponemos el triunfo por encima de la seguridad del atleta. Esto es completamente falso y contrario a los hallazgos de los jueces, quienes incluso escribieron sobre el cuidado que tomé al cumplir con el código Mundial Antidopaje".

Comunicado de Alberto Salazar tras ser sancionado por dopaje

Salazar se posicionó como cara visible del Proyecto Oregon de Nike -creado en 2001 para promover las carreras de larga distancia estadounidenses- y ha querido dejar claro que cumplieron con la normativa: "Siempre me he asegurado de que se siga estrictamente el código antidopaje. El Proyecto Oregon nunca ha permitido ni permitirá el dopaje. Apelaré. Y espero que este proceso injusto y prolongado llegue a la verdad. No haré más declaraciones en este momento", sentenció.

[Más información: Salazar, entrenador estrella de Nike y Mo Farah, suspendido cuatro años por dopaje]