La dura escena en la que el entrenador de Dadashev le suplica que abandone

El boxeo está de luto. La muerte del púgil ruso Maxim Dadashev tras las graves lesiones sufridas en el combate ante Subriel Matias en el duelo por el Mundial IBF del superligero ha conmovido al mundo del deporte. Han salido a la luz escenas de la pelea en las que el entrenador le pedía al púgil que abandonara.

El exboxeador suplicó que detuviera la pelea: "Quiero parar la pelea. Max la voy a detener. Te están pegando demasiado, te están pegando mucho. Por favor, déjame hacerlo, ¿okey?".

"Mírame, por favor, te van a pegar mucho. Si no la detengo, ellos lo van a hacer. Me entiendes, si no lo hago yo lo hará el árbitro. Por favor, por favor Max. Vamos Max. Vamos, debes ser honesto conmigo", fueron las palabras del entrenador.

#Dolor súplica del entrenador al boxeador que murió luego de agonizar durante tres días Maxim Dadashev, 28 años,no pudo reponerse d la golpiza q sufrió el último viernes ante el puertorriqueño Subriel Matías. Estaba hospitalizado en una clínica d Maryland pic.twitter.com/o8zakXfMpe — LUZ ELENA (@luzelennao) July 23, 2019

No obstante, aunque hizo todo lo posible para detener el combate y finalmente lo logró, no fue suficiente para evitar la muerte del púgil. Dadashev sufrió un derrame cerebral, lo operaron y bajaron la presión craneal poniéndolo en coma, pero acabó falleciendo a sus 28 años de edad.

