Pacquiao volverá a boxear más veces en 2020: "Quiero combates grandes, iré uno a uno"

A sus 40 años, Manny Pacquiao vive un gran momento de forma. El filipino hizo historia en el mundo del boxeo tras derrotar a Keith Thurman el pasado sábado y convertirse en campeón mundial WBA del peso welter. Tras ello, hubo muchos rumores sobre su posible retirada, y el propio luchador realizó unas declaraciones tras la pelea, revelando que podría no volver a competir en lo que resta de año: "Ahora necesito un tiempo de descanso y centrarme en mis obligaciones. No creo que vuelva a pelear este año".

No obstante, en posteriores declaraciones a ESPN, Pacquiao constató que continuará en activo, pero no se va a precipitar lo más mínimo a la hora de elegir sus combates y a sus rivales: "Puedo seguir. Quiero combates grandes, e iremos uno por uno". Por lo tanto, no piensa en una retirada a corto plazo, pero tampoco quiere acusar un cansancio excesivo y pretende llegar a todas las peleas en el mejor estado de forma posible.

Tras estas declaraciones, son muchos los nombres que figuran en la lista de Pacquiao como próximos rivales. Como no podía ser de otra forma, el que más atracción despierta es el de Floyd Mayweather. 'PacMan' no vería con malos ojos verse las caras con el estadounidense, pero en este sentido, es 'Money' quien, de momento, no quiere subirse a un ring con Manny.

Pacquiao EFE

Posibles rivales de Pacquiao

Otros candidatos que han sonado para enfrentarse a Pacquiao son Amir Khan, cuyo combate tendría lugar en Arabia Saudí, y Danny García, quien se ha proclamado campeón en dos categorías y cuyo estilo se asemeja y se adaptaría muy bien al del filipino. Esta última opción es la que cobra más fuerza, pues Amir Khan podría no ver con buenos ojos salir de Estados Unidos al considerarlo un paso atrás. De esta forma, el duelo contra Danny García podría generar una gran expectación siempre y cuando 'PacMan' de luz verde a la disputa de dicho combate.

