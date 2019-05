Gabriel Escobar, los puños de acero que quieren estar en Tokio 2020: "Sueño con el oro olímpico"

Alcanzar el sueño de disputar unos Juegos Olímpicos no está al alcance de muchos deportistas. Solo algunos elegidos tienen la fortuna de poder representar a su país en la gran cita deportiva por excelencia. Ese es el sueño que busca cumplir Gabriel Escobar (52 kg, Leganés, 1996). Él y sus guantes persiguen el objetivo de subirse a un ring en Tokio 2020. Y es que junto a Samuel Carmona, es la máxima perla del boxeo amateur español.

A pesar de su temprana edad (22 años), su palmarés es alargado. Gabriel Escobar está actualmente como el número dos del ranking europeo y ha sido dos veces plata en el europeo sub-22, campeón de España y quinto del mundo. En el torneo que se celebró en Valladolid el pasado mes de noviembre se proclamó campeón de la Unión Europea, siendo el primer púgil español que ganaba un oro en este torneo.

El camino que tiene por delante no es fácil. Tampoco tranquilo. Gabriel sabe que se encuentra en el ecuador de su carrera de fondo hacia las próximas Olimpiadas (categoría gallo). Así lo relata el actual campeón de Europa durante una entrevista exclusiva con EL ESPAÑOL.

Pregunta: ¿Por qué elegiste el boxeo y no otro deporte?

Respuesta: "Empecé en esto con apenas 15 años. Surgió una tarde de niño, molestando a mi madre (risas). Mi hermano me dijo que para no estuviera aburrido y no siguiera molestando, me fuera con él a entrenar. Él hacía boxeo profesional".

P: ¿Cómo fueron tus inicios?

R: "Mis inicios fueron muy rápidos. Debuté en mi primer Campeonato de España Junior con tan solo dos combates a mis espaldas. Justo después del torneo, habiendo peleado solo tres veces más, me llamaron para la selección española. Llegué muy rápido al equipo".

P: ¿Fue una etapa dura?

R: "Al principio fue jodido porque era un niño, solo tenía 16 años. Encima el Centro de Alto Rendimiento (CAR) estaba en Murcia y yo soy de Madrid. Irse lejos de tus padres es difícil, te sientes muy solo y echas de menos a tu familia".

P: ¿Te sientes como una estrella? ¿Has notado mayor presión mediática?

R: "Yo sigo siendo el de siempre. Me junto con la misma gente de toda la vida, nunca me he separado de ellos. He tenido la suerte de que siempre he estado con mis amigos. Hay gente del equipo que ya se deja de juntar con los amigos, dejan eso a un lado".

Gabriel Escobar durante un combate.

P: ¿Cómo se compatibiliza la vida de una persona tan joven con un deporte profesional de tanto sacrificio?

R: "Es muy sacrificado, porque cuando a lo mejor me dicen de salir de fiesta, y yo tengo competición, yo estoy con el lío del peso. Creo que es algo que nunca se aprende a gestionar. Simplemente si te gusta algo, lo cuidarás. Si te gusta más la fiesta que el boxeo, te acabarás yendo de fiesta".

P: ¿Quién fue tu mentor en el mundo del boxeo?

R: "Yo empecé haciendo kick-boxing en una escuela de Toledo, con un hombre que se llamaba Carlos, pero en el boxeo empecé en el gimnasio de José María Tristán. Cuando no estoy en el equipo nacional, entrenado con Carlos Peñate y Rafa Lozano, entreno con él".

P: ¿Cómo está siendo tu carrera a los Juegos Olímpicos (JJOO)?

R: "Hay un poco de lío sobre como se accederá a los JJOO del año que viene, ya que en la AIBA -Asociación Internacional de Boxeo- tienen que elegir un nuevo presidente. Este año aún no se sabe los requisitos para ir a Tokio 2020, pero el año pasado yo tenía que quedar entre los tres primeros de Europa y entre los cinco mejores del Mundo. Aunque no se sabe, creemos que puede ser igual. Este año el Campeonato de Europa es en junio y el Mundial en septiembre. El año pasado hice el Mundial y quede entre los cinco primeros, pero no era clasificatorio porque no había olimpiada. A ver si tenemos la misma suerte".

P: ¿Cómo es el día a día de un boxeador que busca alcanzar y debutar en unos JJOO?

R: "Algunos boxeadores vivimos en el CAR de Madrid y estamos casi todo el día estoy entrenando. Yo empiezo el día entrenando dos horas por la mañana (11:00-13:00) y luego otras dos horas por la tarde (18:00-20:00). Solo descanso entre medias".

Gabriel Escobar se prepara antes de un combate.

P: Si te dieran a elegir entre ser campeón olímpico o campeón mundial absoluto, ¿con que te quedarías?

R: "Es muy difícil elegir (risas). Por ejemplo Mayweather fue campeón del mundo y también olímpico. Si tuviera que elegir, me quedaba con las dos (risas). Tienen que ser la hostia ambas".

P: Te comparan mucho con Manny Pacquiao, ¿tú con quién te identificas?

R: "Sinceramente no me identifico con ninguno, pero ya que los demás dicen Pacquiao, pues digo Pacquiao (risas). Pero a mí el que más me ha gustado siempre como boxeaba era Sugar Ray Leonard. En la actualidad te diría Kiko Martínez, por como lucha y como entrena".

P: Poli Díaz es una referencia el boxeo español, ¿qué significa para ti?

R: "Poli fue una referencia, pero creo que lo hizo mal. Se le fue la cabeza. Me gustaba que no tenía miedo a ningún rival, se enfrentaba a quien fuera. Pero al final terminó en la droga, no se que le pasó. Luchaba contra gente superior a él y les ganaba por coraje, pero no entendí como acabó así".

P: ¿Por qué crees que los grandes boxeadores pueden llegar a perder la cabeza con la fama?

R: "Por ejemplo Mayweather no creo que haya perdido la cabeza con el tema del dinero, si no que es un empresario además de boxeador. Para mí Floyd es de las personas más listas que ha habido en el boxeo. Yo a veces pienso en la situación de Poli Díaz, y no se si a lo mejor vienes de la pobreza, te ves con dinero y te piensas que te va a durar toda la vida. Yo no te puedo asegurar que no lo voy a hacer si llego a ser millonario, porque nunca se sabe. Yo no he tenido 30 millones de euros y no se lo que es, a lo mejor los tengo y la empiezo a liar como un loco, pero yo viéndome como me veo ahora, no creo que la liara. Intentaría tener cabeza".

P: ¿En que aspectos crees que te ha afectado la fama?

R: "Yo antes era un poco cafre con mis amigos y ahora tengo que medir todo. No puedo subir a las redes sociales cualquier locura que quiera, porque la gente te conoce. Ahora si que noto que en mi entorno, dentro del mundo del boxeo, me conocen más y me piden más fotos, pero no tengo ningún problema".

Gabriel Escobar (22 años, Madrid: la joven promesa del boxeo español.

P: ¿Te sientes una estrella o has notado mayor presión mediática?

R: "Soy una persona normal. Creo que he sabido mantener los pies en el suelo. Cuando la gente me pregunta, en persona o través de las redes sociales, consejos para entrenar, yo les intento ayudar. Me escriben mucho por Instagram preguntando por entrenamientos y yo les ayudo, no les ignoro".

P: ¿Cómo se llega a ser una de las mayores joyas del boxeo en España?

R: "Llegar aquí no es suerte. Esto conlleva muchísimo trabajo. No puedes hacerte el ñoño, tienes que darlo todo porque requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio".

P: ¿Qué valor tiene para ti la Selección?

R: "La Selección es mi segunda familia, porque estoy todo el día con ellos. Haces por llevarte bien con todos, si no es un infierno".

P: ¿Cómo es tu relación con tu compañero Samuel Carmona, con el que compites por una plaza en los JJOO?

R: "Me llevo muy bien con todos en la Selección. Con Samuel también. Al fin y al cabo esto es deporte, es lucha, pero no es la guerra. Yo he perdido contra compañeros del equipo. Ellos han ganado y me han pegado de sparring y no les he dejado de hablar. Al final es como si se cabrea Ramos con Piqué, que son compañeros siempre en la Selección".

P: ¿Cuáles son los pros y los contras de estar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR)?

R: "En el CAR te dedicas 100% a tu deporte. En mi casa me puedo escaquear de ir a entrenar, pero aquí te dedicas todo el día a ello. Si que es verdad que lo que llevo peor es quedarme encerrado y concentrado en el CAR, porque soy una persona muy nerviosa. Muchas veces me apetecería estar en mi casa con mis padres".

Gabriel Escobar durante un combate.

P: ¿Cómo te planteas tu futuro en el CAR?

R: "Yo tengo pensado estar en el CAR hasta los próximos juegos, pero luego no sé si seguiré. Lo único que tengo claro es que me gustaría estar bastante en el equipo nacional".

P: ¿Tienes el sueño y la intención de irte a competir a Estados Unidos?

R: "A mi me encantaría, pero es complicado. Necesitaría irme con un promotor, porque irme a ciegas sería una locura, porque no te van cuidar. Si voy con alguien tienen más interés por cuidarte, porque les interesas".

P: ¿Y ves cercana esa posibilidad?

R: "En España si he tenido ofertas para pasarme a profesional, pero he dicho que no porque ahora mismo mi objetivo es ir a los JJOO. Después lo podría considerar, pero tampoco es algo que me ilusione. Si que es verdad que fuera de España no me han ofrecido nada".

P: ¿Qué harías con el boxeo si no te pasas a profesional?

R: "Si me dedico al boxeo, sin ser profesional, tendría que quedarme en el equipo nacional e intentar llegar a otros JJOO".

P: ¿Un sueño por cumplir?

R: "Ser campeón olímpico. Ganar el oro. Me conformo con eso (risas)".

