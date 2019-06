La insólita patada en el culo por la que Kanella perdió el combate contra Davis

En el combate que ha enfrentado a Jorge Kanella y a Alfie Davis, este último se ha llevado la victoria de una forma un tanto peculiar. Cuando se encontraba tendido sobre la lona del ring, Kanella le propiciaba una patada en el culo que iba a tener consecuencias. El árbitro decretó que fue motivo de sanción y que Davis debía ganar el combate por la infracción cometida.

Ante todo ello, Kanella no se lo terminaba de creer. Consideraba que su rival exageró demasiado la patada para provocar que el árbitro decidiese sancionarle y quitarle la victoria. Tras el combate, ambos luchadores realizaron declaraciones sobre lo sucedido y Kanella salió en defensa propia: "Le di una patada en el trasero, y eso es normal. Eso no es ilegal. Si ves el video, no le di una patada donde él dice que era. Mira el video, le pateé el trasero. Estaba fingiendo para obtener un punto deducido y funcionó".

Por su parte, Davis decidió tomárselo con humor: "Era como, el vagabundo, justo en el fondo de las bolas. Si estás de pie con alguien en el suelo, no vas en línea recta así. Nunca se te enseña eso porque es una falta, se deslizó hacia arriba. Así que cuando me puse de pie, estaba justo en el gooch. Normalmente es placentero para un hombre, ¿no es así? El gooch. Todos disfrutamos el gooch, pero no cuando te patean directamente".

