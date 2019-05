Mayweather vs. McGregor 2: Conor calienta la revancha sobre un ring de boxeo

La pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor sobre un ring de boxeo fue uno de los grandes acontecimientos deportivos del 2017. El púgil estadounidense se deshizo del irlandés con victoria por KO en el décimo asalto. La revancha en un octágono bajo las reglas MMA nunca se llegó a dar, pero el excampeón de la UFC quiere volver a medirse a Floyd.

McGregor estaría dispuesto a volver a pelear bajo las reglas del boxeo y se atreve a verse favorito en esta ocasión: "Veremos qué ocurre. Me gustaría regresar al ring otra vez para verlo. Me gustaría la revancha con Mayweather bajo las normas del boxeo y tener ese conocimiento y dar un paso al frente con mis sparrings para ver dónde vamos. Creo que le ganaría. Bueno, sin falsa humildad, sé que le ganaría", dice.

Difícil que se produzca la revancha

Aún así, el irlandés admite que lo más probable es que Mayweather no acepte su propuesta y nunca se dé la ansiada revancha: "Sé que no va a entrar en mi juego pero me gustaría esa revancha. La propuesta original era que yo luchase en sus términos y que él luchase conmigo bajo las reglas de la MMA. No sé nada de él desde entonces", dice lanzando sus típicas pullas al púgil.

McGregor se retiró meses atrás de la UFC donde se hizo una leyenda, pero no por ello ha dejado de seguir subiéndose al ring. Precisamente, en las últimas semanas se le ha visto combatir sobre un ring de boxeo con varios sparring en su Irlanda natal. ¿Se estará preparando seriamente para una revancha con Mayweather?

[Más información: Locura entre un amigo de Mayweather y otro de McGregor: escupitajos, insultos...]