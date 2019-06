Batista confiesa cómo se arruinó tras marcharse de la WWE: "Pasé hambre durante tres años"

Dave Bautista, más conocido como Batista, abandonó la WWE tras WrestleMania 30 para ser actor. A pesar de que su sueño era el wrestling y estaba obsesionado con ello, decidió dejarlo todo. Se trata de una decisión que le arruinó y le dejó destrozado durante tres años, y así lo ha contado durante una entrevista celebrada en el Salón de Cultura Pop celebrado en Denver.

El luchador confesó que quiso perseguir el sueño de actor porque se dio cuenta de que era muy malo. "Era horrible. Por aquel entonces estaba en WWE pero me surgió la oportunidiad de hacer una película. Yo amaba el wrestling y era todo lo que quería hacer; estaba obsesionado con el wrestling pero actuar era un favor que tenía que hacerle a un amigo, y me di cuenta que era un actor horrendo", explicó.

Por ello, reconoció que "quería demostrar que podía hacerlo mejor". "Supe que WWE no me dejaría hacer nada fuera de la compañía así que tuve que dejarlo para demostrarme a mí mismo que podía ser un gran actor", agregó.

Batista en su personaje de Drax en Guardianes de la Galaxia.

Batista continuó contando las consecuencias de esta decisión: "Ocho meses después, cuando salía por la puerta no podía creer que lo estaba haciendo. Me fui estando en lo más alto. Estaba bien y llevaba una buena vida, pero me marché".

"Pasé mucha hambre durante tres años, quedé destrozado y lo perdí todo. No podía encontrar trabajo de actor pero me prometí a mí mismo que no regresaría a un ring hasta haber demostrado que podía ser buen actor. Cuando acabé 'Guardianes de la Galaxia' lo primero que hice fue llamar a Vince y decirle: 'Estoy listo para una etapa más", declaró.

Por último, reconoció que fue "una pesadilla" y que perdió todo el dinero que había ganado con el wrestling. "Tuve que pelear realmente duro por conseguir una audición ya que no querían exluchadores, pero el director James Gunn y yo conectamos a las mil maravillas y cambió el rumbo de mi vida, no solo de mi carrera sino también de mi vida personal por eso soy tan leal a él", concluyó.

