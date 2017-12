Una ajedrecista renuncia a defender sus títulos mundiales en Arabia Saudí por sufrir machismo

Anna Muzychuk, jugadora profesional de ajedrez, ha decidido que no irá al campeonato del mundo de que se celebrará en Arabia Saudí del 26 al 30 de diciembre. ¿El motivo? “Por principios”, reconoce, en una entrada en su Facebook. La organización exige a las participantes vestirse con abaya (una larga túnica que deben usar las mujeres del país en público). Considera que es machista y que no tiene razones para cambiar su vestimenta para disputar una competición internacional de su deporte, donde lo que prima es la cabeza y no los trajes.

“En unos pocos días voy a perder dos títulos de campeona del mundo sólo porque he decidido no ir a Arabia Saudí. No quiero jugar bajo las reglas de nadie, no quiero llevar abaya, no quiero estar obligada a ir con alguien cuando salga fuera, y no quiero sentirme como una persona de segunda. Exactamente hace un año gané dos títulos y fue la persona más feliz del mundo en ajedrez, pero ahora me siento muy mal. Estoy dispuesta a seguir mis principios y no acudir a este evento, donde en cinco días podría haber ganado más que en otra docena de eventos. Todo eso es molesto, pero lo realmente molesto es que parece que realmente no le importa a nadie. Ocurre lo mismo con mi hermana Mariya. Soy realmente feliz por poder compartir su punto de vista. Y sí, para los que se preocupan: estaremos de vuelta”, escribió en Facebook.

La jugadora, natural de Ucrania, deja patente así una postura que debería invitar a la reflexión a la Federación Internacional de Ajedrez. La institución, que eligió Arabia Saudí para celebrar este campeonato, aceptó también las reglas que le impuso el país. Eso, sin embargo, ha provocado que estrellas de este deporte, como la propia Anna Muzychuk, falten a la cita, que ha comenzado hoy.

Con su negativa, la ajedrecista ha renunciado además a mucho dinero y prestigio. De haber revalidado sus títulos, se habría embolsado una buena cantidad y habría crecido su estatus dentro de su deporte, donde es una estrella y lo seguirá siendo a pesar de perderse este campeonato del mundo.