Jorge Lorenzo, 39 años: "Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años, le caí en gracia al organizador"

Jorge Lorenzo comenzó a competir cuando apenas tenía tres años impulsado por la pasión de su padre por las motos y la mecánica. El expiloto mallorquín recordó hace tiempo sus orígenes en el documental Decoded, de DAZN. Allí puso negro sobre blanco y repasó cómo nació su vínculo con el motociclismo. También habló de una trayectoria que le llevó a conquistar cinco títulos mundiales antes de retirarse en 2019.

"Mi padre era un poco la oveja negra de la familia, se independizó muy pronto en Galicia y siempre estaba en el monte haciendo carreras de motocross. Le encantaba la mecánica, empezó como mecánico y luego se fue a Mallorca, donde conoció a mi madre", relató Lorenzo.

La afición de Chicho Lorenzo por las motos terminó marcando el futuro de su hijo. Sin grandes recursos económicos, fabricó para él una motocicleta con materiales reciclados. "Él cogió cuatro hierros oxidados, dos ruedas y un motor Puig, y poco a poco me fabricó mi primera moto", explicó el expiloto.

Su debut en competición llegó de manera tan precoz como improvisada. "Me enseñó a ir en moto con 3 años, y un fin de semana, de casualidad, fuimos a una carrera. Le caí en gracia al organizador y me dejó participar de forma ilegal, porque hasta los cinco años no te daban la licencia. Mi primera carrera fue exactamente con 3 años", recordó.

Lorenzo debutó en el Campeonato del Mundo de 125cc en 2002, con 15 años, y pronto se consolidó como uno de los grandes talentos del motociclismo español. En 2005 dio el salto a 250cc y, un año después, consiguió su primer título mundial con Aprilia. En 2007 revalidó la corona antes de subir a MotoGP.

Su llegada a la categoría reina se produjo en 2008 con Yamaha. Tras dos temporadas de aprendizaje y un subcampeonato en 2009, conquistó su primer Mundial de MotoGP en 2010, imponiéndose a Valentino Rossi y Casey Stoner. El mallorquín volvió a proclamarse campeón en 2012 y alcanzó su tercer título de la máxima categoría en 2015, después de una intensa batalla con Rossi.

A lo largo de 18 temporadas en el Mundial, Lorenzo sumó cinco campeonatos, 68 victorias, 152 podios y 69 poles. También compitió con Ducati y Honda, pero las lesiones y las dificultades de adaptación marcaron sus últimos años. En noviembre de 2019 anunció su retirada con 32 años, cerrando una carrera que comenzó sobre una moto construida por su padre y terminó con un lugar entre las grandes leyendas del motociclismo