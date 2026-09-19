Jorge Martín celebra su victoria en la carrera al sprint, en el Red Bull Ring de Spielberg. Efe

Jorge Martín remonta y aprovecha la caída de Pedro Acosta para ganar y recuperar el liderato de MotoGP en Austria

Conseguir tu primera victoria en MotoGP y encima en el circuito propiedad de la marca para la que corres es la idea soñada de cualquier piloto. Un sueño que se ha convertido en una pesadilla para Pedro Acosta en el Red Bull Ring.

El piloto de KTM ha hecho todo a la perfección hasta que, a falta de tres vueltas para el final, se ha ido al suelo tras cometer un error cuando lideraba con más de dos segundos de ventaja. Ahí su sueño se ha desmoronado.

La carrera ha empezado con tensión. Jorge Martín, que partía desde la pole, se ha colado en la primera curva y eso ha provocado que Marc Márquez haya tomado la delantera con un adelantamiento muy justo mientras Martinator caía hasta la octava plaza.

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Caída de Pedro Acosta cuando tenía todo a favor para ganar la sprint en la casa de KTM#AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/jmFmrQp10j — DAZN España (@DAZN_ES) September 19, 2026

No le ha durado mucho el liderato a Marc Márquez, porque Pedro Acosta ha aprovechado el desconcierto del inicio para ponerse primero al salir de la curva 4.

A partir de ahí, ha empezado a imponer un ritmo que le ha permitido coger distancia con el piloto de Ducati hasta que ha llegado su caída cuando restaban tres vueltas para el final.

Mientras tanto, por detrás Jorge Martín ha ido escalando posiciones hasta volver a llegar a Marc Márquez, al que ha superado sin contemplaciones en la curva 1 cuando restaban seis vueltas para el final.

La caída de Pedro Acosta ha sido aprovechada por Jorge Martín para imponerse en el Red Bull Ring y recuperar el liderato de MotoGP con tres puntos de renta sobre Marc Márquez.