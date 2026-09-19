Jorge Martín traza un viraje con su Aprilia RS-GP26, en el Red Bull Ring de Spielberg. Efe

Jorge Martín le birla la pole a Marc Márquez y Pedro Acosta en el Red Bull Ring

Perdió el liderato en Misano después de que en la carrera le condicionaran sus problemas de síndrome compartimental en su antebrazo derecho. Jorge Martín decidirá si pasa por el quirófano este lunes, pero las molestias que arrastra no le han impedido hacerse con la pole en el Red Bull Ring de Spielberg.

El piloto de Aprilia se ha sacado de la manga dos vueltas de vértigo en su última tanda que le han permitido birlar la primera plaza a Marc Márquez y Pedro Acosta, los dos favoritos.

Jorge Martín se ha quedado a dos décimas del récord absoluto de la pista austriaca, que están su poder desde 2024, y ha sumado su tercera pole del año, tras las logradas en Assen y Silverstone, y la vigésimo tercera en MotoGP.

MARTINATOR VUELA EN EL RED BULL RING ⚒️🔥



Pedazo de pole por delante de Marc Márquez y de Pedro Acosta 👏🏻👏🏻👏🏻#AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/TfinnKpDBb — DAZN España (@DAZN_ES) September 19, 2026

El campeón del mundo de MotoGP en 2024 sorprendió a todos cuando restaban cuatro minutos para el final al marcar un crono de 1:27.917, dejando a Marc Márquez a 15 milésimas y a Pedro Acosta, a 71, en una sesión de clasificación apretadísima.

La segunda línea de la parrilla de salida la abrirá Marco Bezzecchi, que se quedó a más de dos décimas de la pole. El japonés Ai Ogura saldrá desde la quinta posición en su regreso a la competición tras perderse Aragón y Misano, mientras que Álex Márquez partirá sexto tras sufrir una caída en su último intento.

Un renacido Pecco Bagnaia abrirá la tercera línea tras los problemas de las últimas carreras y después de conseguir superar la repesca. Le acompañarán Fabio di Giannantonio y Fabio Quartararo.