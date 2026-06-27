Jorge Martín regresa a la pole 616 días después en el recital de Aprilia en Assen

Jorge Martín traza un viraje con su Aprilia RS-GP26, en el circuito de Assen. Aprilia

La relación entre Aprilia y Jorge Martín no atraviesa su mejor momento después de que la marca de Noale anunciara el fichaje de Pecco Bagnaia para las cuatro próximas temporadas y ni siquiera emitiera un comunicado de prensa para agradecer al español los servicios prestados en estas dos últimas temporadas.

Tampoco han ayudado las declaraciones de Massimo Rivola. “Yo prefiero trabajar con estrellas, con caballos de pura sangre, en lugar de con burros. Dicho esto, sinceramente hemos tenido caballos de pura sangre. La experiencia con Jorge Martín nos ha mostrado a un piloto de una explosividad espectacular, quizá hasta tal punto que no supo gestionar el entusiasmo de llegar a nuestro equipo como campeón del mundo en 2024", ha asegurado el CEO de Aprilia Racing en MotoGP.

Jorge Martín ha demostrado que es un caballo pura sangre y ha regresado a la pole 616 días después (desde Australia 2024) en el recital de Aprilia en Assen.

El español ha recuperado la confianza en la frenada y su explosividad a una vuelta para batir a Marco Bezzecchi, su compañero de equipo, y a Ai Ogura, que se ha colado entre las dos Aprilia oficiales, mientras que Raúl Fernández, compañero del japonés, abrirá la segunda línea de la parrilla.

Jorge Martín tenía un as bajo la manda y en la última tanda marcó un crono de 1:30.812 para batir a su compañero por 33 milésimas.

Ai Ogura estuvo a punto de lograr su segunda pole consecutiva, pero al japonés le faltaron 11 milésimas para igualar el tiempo del español.

Raúl Fernández llegó a batir por 43 milésimas (1:30.769) el crono de Jorge Martín, pero le anularon la vuelta por sobrepasar los límites de pista a la salida de la chicane, cuando ya encaraba la línea de meta.

En un circuito tan físico como Assen, Marc Márquez logró finalizar séptimo y abrirá la tercera línea de la parrilla en su peor clasificación de la temporada.