Acosta a Ducati y Bagnaia a Aprilia: terremoto en el mercado de MotoGP tras la renovación de Marc Márquez

Pedro Acosta, Marc Márquez y Pecco Bagnaia, en el podio del GP de Hungría 2026. Reuters

La renovación de Marc Márquez con Ducati hasta 2028 ha sido la pieza que ha terminado de desencadenar un auténtico seísmo en el mercado de MotoGP de cara a la próxima temporada.

El nueve veces campeón del mundo seguirá vestido de rojo y, lejos de despejar el panorama, su continuidad ha obligado a recolocar a varias estrellas en la parrilla.

En ese tablero, el movimiento de Ducati para atar a Pedro Acosta como compañero de Márquez y la salida de Pecco Bagnaia hacia Aprilia reconfiguran por completo el mapa de fuerzas de la próxima era técnica del campeonato.

El fichaje de Acosta por el equipo oficial de Borgo Panigale hasta 2028 confirma que la marca campeona ha apostado por un dúo que mezcla presente y futuro inmediato.

El murciano, llamado a liderar la nueva generación, desembarca en la estructura que ha dominado los últimos años justo cuando el reglamento cambiará en 2027, con motores menos potentes y una electrónica revisada que, sobre el papel, premiará el talento del piloto por encima de la fuerza bruta.

La jugada, sin embargo, deja sin sitio a Bagnaia, doble campeón con Ducati, y ha obligado al italiano a buscar refugio en Aprilia, que le ofrece un proyecto a largo plazo junto a Marco Bezzecchi, ya renovado hasta 2028 con la marca de Noale.

El aterrizaje de Bagnaia en Aprilia supone un salto cualitativo para una fábrica que llevaba años intentando consolidarse como alternativa real a Ducati, Yamaha y Honda.

Martín, a Yamaha; Quartararo, a Honda

Con Bezzecchi y Bagnaia, el equipo oficial de Noale arma una dupla italiana de alto nivel para el nuevo ciclo reglamentario, mientras da por cerrado el capítulo Jorge Martín, que se encamina hacia Yamaha para liderar el proyecto de Iwata.

El madrileño ocupará el vacío dejado por Fabio Quartararo, atado por Honda para formar pareja con David Alonso en una HRC que quiere reconstruirse alrededor de un campeón consolidado y una de las grandes joyas de la nueva hornada.

Jorge Martín Red Bull Content Pool

Con estos grandes nombres recolocados, la fotografía provisional de la parrilla de 2027 deja pocas incógnitas en los equipos oficiales.

Ducati alineará a Márquez y Acosta; KTM contará con Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio; Honda apostará por Quartararo y Alonso; Yamaha tendrá a Jorge Martín y el japonés Ai Ogura; y Aprilia se presentará con Bezzecchi y Bagnaia.

El peso del bloque español sigue siendo enorme, con Márquez, Acosta, Martín, Alex Márquez y varios compatriotas repartidos en estructuras satélite como Gresini, VR46 o Pramac.

Donde todavía hay margen para el suspense es en la segunda línea de la parrilla. Equipos como Tech3 KTM, VR46, Trackhouse o incluso alguna plaza en LCR y Gresini mantienen abiertas una o dos butacas a la espera de resolver el futuro de nombres como Maverick Viñales, Raúl Fernández, Franco Morbidelli, Jack Miller o Álex Rins.

La firma del nuevo Pacto de la Concordia hasta 2031 ha desbloqueado varios anuncios, pero hay estructuras independientes que prefieren esperar a cómo evoluciona la temporada 2026 antes de decidir entre experiencia o sangre nueva procedente de Moto2.

En cualquier caso, el efecto dominó es evidente: la continuidad de Márquez con Ducati ha empujado a Bagnaia a Aprilia, ha abierto la puerta grande a Acosta, ha recolocado a Martín en Yamaha y ha obligado a Honda a responder con un golpe de efecto como Quartararo.