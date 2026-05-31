Aprilia le amarga el centenario a Ducati en Mugello: recital de Marco Bezzecchi por delante de su compañero Jorge Martín

Mugello es tradicionalmente territorio Ducati, donde la fábrica de Borgo Panigale ha comenzado a celebrar el año de su centenario. Unos festejos que se han visto desdibujados por la exhibición de Aprilia en el trazado de la Toscana.

Marco Bezzecchi ha llevado al éxtasis a los tiffosi con un recital en el que se ha impuesto por delante de Jorge Martín, su compañero de equipo. La tercera posición ha sido para Pecco Bagnaia, que a punto ha estado de perder la plaza por Ai Ogura se ha quedado a sólo 34 milésimas de lo que podría hacer sido el triplete de la marca de Noale.

A pesar de perder la primera posición en la salida, Marco Bezzecchi se colocó justo detrás de Pecco Bagnaia. Siguiendo la estela y estudiando a su compañero en la VR46 Academy, el italiano de Aprilia lanzó el ataque definitivo a final de recta cuando restaban a nueve giros para el final.

BEZ HITS THE FRONT 🚨



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Dos vueltas después, fue Jorge Martín el que copió a su compañero de equipo y superó a Pecco Bagnaia para asegurarse la segunda plaza en el podio y consolidar el doblete de Aprilia en un escenario donde nunca lo había logrado.

El podio lo cerró el italiano de Ducati, que se jugó el tercer escalón del podio con Ai Ogura hasta la misma línea de meta.

Marc Márquez finalizó séptimo en su regreso a la competición tras su doble cirugía y después de tenérselas tiesas con Pedro Acosta (sexto).