La vida actual de Dani Pedrosa, 40 años: de ganarle una batalla judicial a Hacienda a comentarista de MotoGP

Dani Pedrosa es una de las leyendas más destacadas del motociclismo mundial. El español disputó 18 temporadas ininterrumpidas en el Mundial, desde 2001 hasta 2018, compitiendo en las tres categorías: 125 cc, 250 cc y MotoGP.

En la categoría reina, MotoGP, corrió 13 temporadas consecutivas (2006-2018) con el Repsol Honda Team, siempre bajo el número 26.

Pedrosa no ganó el título en MotoGP, pero alcanzó tres subcampeonatos (2007, 2010 y 2012) y tres terceros puestos (2008, 2009 y 2013), lo que lo consolidó como una referencia constante en la élite.

Sumó 31 victorias en MotoGP y 112 podios en total, situándose entre los 10 pilotos con más triunfos de la historia de la categoría reina.

Además, es el único piloto que ha logrado ganar al menos un Gran Premio durante 16 temporadas consecutivas (2002-2017), un récord que aún nadie ha superado.

Dani Pedrosa, piloto de desarrollo de KTM.

La vida de Dani Pedrosa a los 40 años transcurre lejos del ruido que durante casi dos décadas acompañó su figura en MotoGP, pero sigue ligada de lleno al motociclismo: trabaja como piloto probador de KTM y, además, se incorporó a DAZN como comentarista del Mundial en 2023.

A eso se suma una victoria judicial relevante frente a Hacienda, que deberá devolverle 2.418.373,20 euros por la liquidación del IRPF de 2005 y 2006, según resolvió la Audiencia Nacional.

De leyenda a voz técnica

Pedrosa anunció su retirada del Mundial en julio de 2018, cuando explicó que ya no vivía las carreras "con la misma intensidad de antes" y que había decidido cerrar una trayectoria de 18 temporadas en la élite.

MotoGP le despidió entonces como una de sus grandes leyendas: tres títulos mundiales, 54 victorias y un lugar consolidado en la historia del campeonato. Ese adiós no supuso una salida total del paddock, sino el inicio de una nueva etapa más discreta y técnica.

En 2023, DAZN confirmó su fichaje como comentarista del Mundial, donde analiza algunos Grandes Premios de MotoGP, Moto2 y Moto3.

La plataforma lo presentó como una de las figuras más queridas por los aficionados y subrayó su valor añadido: la experiencia de quien ha competido al máximo nivel y conoce la parte más íntima de la conducción.

Desde entonces, su voz se ha sumado a un equipo de especialistas que busca enriquecer la retransmisión con lectura técnica y criterio de expiloto.

Lejos de retirarse por completo, Pedrosa ha seguido vinculado a KTM como piloto probador. En noviembre de 2024, el fabricante austríaco anunció la ampliación de su acuerdo para la temporada 2025, con el objetivo de que el español siguiera aportando su visión al programa de pruebas y desarrollo de la marca.

Su papel, por tanto, ya no es el del competidor regular, sino el de una pieza útil en la evolución de la moto y en la transferencia de experiencia al equipo.

El frente judicial

La otra gran noticia que ha marcado su presente reciente ha llegado desde los tribunales. La Audiencia Nacional estimó su recurso contra la liquidación del IRPF de 2005 y 2006 al entender que no estaba obligado a tributar en España porque residía en el Reino Unido en ese periodo.

La consecuencia es que Hacienda tendrá que devolverle algo más de 2,4 millones de euros, más intereses y costas, en un caso que llevaba años abierto. Para su entorno, la resolución cerraba una etapa de litigios fiscales que había acompañado al piloto durante mucho tiempo.

A los 40 años, Pedrosa mantiene una presencia singular en el motociclismo: no compite a tiempo completo, pero sigue influyendo en el campeonato desde el análisis y el desarrollo técnico.

Su perfil actual resume bien su transición: menos exposición, más especialización y una relación con MotoGP que ya no pasa por ganar carreras, sino por interpretarlas y ayudar a construir las motos del futuro.