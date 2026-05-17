Pedro Acosta, crítico con MotoGP: "La salud de los pilotos va por delante del espectáculo"

Pedro Acosta, muy serio en su box, en el Gran Premio de Cataluña, en el circuito de Barcelona-Cataluña. Red Bull

El caos se ha apoderado de la carrera de MotoGP en el circuito de Barcelona-Cataluña después de los dos espeluznantes accidentes de Álex Márquez y Johann Zarco, que han propiciado dos banderas rojas y una tercera formación de la parrilla de salida.

Mientras que el piloto español sufre fracturas en su clavícula derecha y en la vértebra C7, el francés se ha roto el peroné izquierdo y se ha desgarrado los ligamentos de su rodilla izquierda.

El accidente de Álex Márquez se produjo cuando, en la vuelta 12, Pedro Acosta sufrió un problema técnico y su KTM perdió velocidad a la salida de la curva 10. Cuando encaraba la recta, justo detrás de él marchaba Álex Márquez y no pudo esquivarle, impactando contra la parte trasera de la montura de Acosta.

Durísima caída de Álex Márquez cuando peleaba por la victoria



Dirección de Carrera informa de que el piloto de Gresini está consciente 🙏🏻#MotoGP #CatalanGP pic.twitter.com/xbPkCkQyK2 — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

El menor de los hermanos Márquez salió catapultado, mientras su Desmosedici Ducati GP26 impactaba contra el muro de la parte derecha de la pista. Álex Márquez rodó por el suelo a escasos centímetros del muro y quedó inerte sobre el césped.

Pedro Acosta ha censurado la decisión de Dirección de Carrera de volver a correr tras la segunda bandera roja mostrada en Barcelona.

"Incluso siendo todos pilotos de MotoGP, que ya tenemos algo de experiencia con estas cosas, entiendo que haya que salir después de una bandera roja, pero después de la segunda... No estoy muy de acuerdo con que haya que salir otra vez a correr después de dos banderas rojas. Si ya han pasado dos cosas feas en la misma carrera, tampoco creo que haga mucha falta volver a salir. Creo que la salud de los pilotos va por delante del espectáculo. No es la sensación más agradable del mundo. Cuando pasa algo como lo de hoy, es muy feo que hagamos como si no hubiera pasado nada y que salgamos a la pista igual”, ha criticado el piloto de KTM bastante afectado.

“No hace falta hablar mucho. Lo más importante es que Álex Márquez y Johann Zarco estén bien. Otra vez se ha vivido un domingo que podría haber acabado muy feo. Por suerte, parece que todos hemos acabado más o menos bien. Toda la fuerza del mundo para Álex y Johann, que parecen que son los que más daño se han hecho. Todo lo demás da un poco igual hoy", ha concluido Pedro Acosta, que fue tirado por el japonés Ai Ogura en la última curva de la carrera de MotoGP.