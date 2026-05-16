Pedro Acosta obtiene la pole dos años después y las Aprilia se desdibujan en Barcelona

Pedro Acosta traza un viraje con su KTM, en el circuito de Barcelona-Cataluña. MotoGP

En ausencia de Marc Márquez y con las dos Aprilia oficiales desdibujas, ha emergido en el circuito de Barcelona-Cataluña la figura de Pedro Acosta al lograr su segunda pole en MotoGP.

No es el punto fuerte del piloto de KTM, que suma su tercera temporada en MotoGP, ni tampoco el de las motos naranjas de la marca austriaca. Por eso la hazaña del español cobra un valor doble.

Pedro Acosta logró su primera pole en MotoGP en Motegi con la marca GasGas en 2024, la temporada de su debut en la categoría reina. Desde entonces, 588 días han transcurrido hasta lograr su segunda pole.

Un caso similar al de KTM, cuya última pole se remonta al Valencia 2020 con Pol Espargaró.

Todo ello, después de una Q2 a la que se unieron Franco Morbidelli y Jorge Martín. El italiano cogió la rueda de Pecco Bagnaia para superar la repesca y dejar fuera a su compatriota, que se quedó a 51 milésimas de superar el corte.

Por su parte, Jorge Martín se quitó un buen problema de encima al pasar a la Q2, aunque sufrió su tercera caída del fin de semana tras irse al suelo en la curva 5.

Nuevo susto para Jorge Martín😮💨



Caída en la Q1 y ya van tres este fin de semana en el #CatalanGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/0A7d3f49Mb — DAZN España (@DAZN_ES) May 16, 2026

Desde el inicio de la sesión de clasificación, Pedro Acosta tenía claro lo que tenía que hacer. Dejó espacio con Johann Zarco y Álex Márquez y se puso al frente con un crono de 1:38.188.

El menor de los hermanos Márquez logró meterse en la tercera posición de parrilla, mientras que el piloto español de KTM rebajó su crono hasta pararlo en 1:38.068.

Tras superar la repesca, Franco Morbidelli se la apañó para instalarse in extremis en la segunda posición de la parrilla mientras que Marco Bezzecchi se fue al suelo en la curva 2 y tiró al traste cualquier opción de clasificar delante. El líder de MotoGP saldrá desde la duodécima posición de la parrilla mientras que su compañero de equipo lo hará desde la novena.