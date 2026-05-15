El pueblo donde Marc Márquez y su hermano Álex disfrutan en verano: 7.500 habitantes y lugar de nacimiento de Walt Disney

Desde hace ya casi una década, los hermanos Marc Márquez y Álex Márquez eligen Mojácar como destino de descanso estival. Se trata de una costumbre que mantienen desde hace hace años, con estancias recurrentes en esta localidad de la costa de Almería, a la que ambos pilotos muestran una especial vinculación.

Los dos pilotos catalanes disfrutaron el año pasado de unos días de desconexión en compañía de familiares y amigos, alojados en una villa aislada con piscina, en la que combinan descanso y ocio.

Durante su estancia disfrutaron del entorno, la playa, la gastronomía y la oferta de ocio de Mojácar, con el objetivo de recargar energías en plena temporada. En las últimas jornadas, fueron vistos cenando en el restaurante Maui Beach Mojácar.

Ambos deportistas conocen bien este enclave turístico. De hecho, Marc Márquez dejó constancia de su aprecio por la localidad en julio de 2017, cuando firmó en el libro de honor del municipio con un mensaje de agradecimiento por su belleza y por la sensación de desconexión que le ofrece. E

En aquella ocasión, su hermano Álex no pudo acompañarle por encontrarse lesionado tras una caída, aunque ambos recibieron como obsequio un indalo en reconocimiento a su vínculo con el municipio y su contribución a su proyección turística.

Marc y Álex Márquez celebran la primera y segunda posición, respectivamente, en el Gran Premio de Argentina.gana el duelo fratricida entre los hermanos Márquez en Argentina e iguala las 90 victorias de Ángel Nieto Reuters

En la costa de Almería, Mojácar se erige como un joya blanca de casas encaladas encaramadas en una colina, con unos 7.500 habitantes que custodian un legado de historia y misterio.

Este pueblo, galardonado como uno de los más bonitos de España, atrae visitantes con sus playas vírgenes y su casco antiguo medieval, pero su fama trasciende por una curiosa leyenda: el supuesto nacimiento de Walt Disney.

El nacimiento de Walt Disney

La tradición oral, arraigada desde hace décadas, afirma que Walt Disney, nacido oficialmente el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, era en realidad José Guirao Zamora, hijo ilegítimo de Isabel Zamora, una lavandera mojarera, y un médico local apellidado Guirao.

Según el relato, en una época de fuerte estigma social por la maternidad soltera en la católica España de 1900, Isabel huyó a Estados Unidos con el bebé para evitar el escándalo.

Allí, en Chicago, lo habría dado en adopción a Elias Disney y Flora Call, vecinos de su hermano, quienes lo renombraron Walt. No existe partida de nacimiento de Walt en Chicago ni de José en Mojácar, un dato que aviva el mito, aunque biografías oficiales y la web de Disney lo desmienten categóricamente.

El Ayuntamiento de Mojácar y la Asociación Walt Was Here promocionan esta "historia apócrifa" con iniciativas como murales, rutas de siluetas y posibles plazas dedicadas, atrayendo turismo sin afirmar veracidad.

Testimonios de ancianos locales y pesquisas genealógicas, como supuestas hijas de Isabel dispuestas a pruebas de ADN, mantienen viva la intriga, pese a la ausencia de documentos concluyentes.

Mojácar transforma así una leyenda en reclamo cultural, fusionando realidad y fantasía en un pueblo donde cada rincón parece sacado de un cuento Disney.