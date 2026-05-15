La oportunidad que Aprilia lleva años esperando: las dudas con Marc Márquez amenazan el reinado de Ducati en MotoGP

Jorge Martín y Marco Bezzecchi, en el podio del GP de Brasil. Reuters

La hegemonía de Ducati en MotoGP, construida durante las últimas cuatro temporadas, atraviesa su primer momento de vulnerabilidad real.

No es una caída abrupta ni un colapso inesperado, pero sí una grieta visible en un dominio que parecía inquebrantable. Y en ese escenario emerge Aprilia, paciente durante años, ahora convertida en aspirante al trono.

Desde 2022, cuando Fabio Quartararo rompió la inercia y en 2021 Joan Mir se llevó el título, los de Borgo Panigale han monopolizado el campeonato con una autoridad difícil de discutir.

Su superioridad técnica, la profundidad de su parrilla y la consistencia de sus pilotos habían configurado un ecosistema competitivo prácticamente cerrado. Sin embargo, este comienzo de temporada ha dinamitado por completo el Mundial.

Aprilia no solo ha consolidado las buenas sensaciones con las que cerró 2025, sino que ha dado un paso al frente definitivo. La clasificación refleja ese cambio de ciclo: Marco Bezzecchi lidera con 128 puntos, seguido muy de cerca por Jorge Martín con 127.

Ducati ya no marca el ritmo

El contraste es aún más evidente cuando se observa la situación de los nombres que, hasta ahora, habían sostenido el dominio de la fábrica italiana. Marc Márquez, vigente campeón y uno de los grandes pilares del campeonato, ocupa la séptima posición con 57 puntos.

Su hermano Álex Márquez le sigue con 55, mientras que Pecco Bagnaia, otro de los referentes de Ducati, aparece noveno con 43 puntos. Una fotografía inusual que revela la magnitud del cambio.

NOOOOOO 😢 Durísima caída de Marc Márquez



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La situación del nueve veces campeón del mundo es, en este contexto, el factor más determinante. Su caída en Le Mans y la posterior decisión de someterse a una nueva operación en el hombro derecho no solo comprometen su continuidad inmediata, sino que abren un vacío competitivo de enormes dimensiones.

Su ausencia o, en el mejor de los casos, una merma significativa en su rendimiento, reconfigura por completo el tablero.

Ducati pierde a su principal argumento competitivo en un momento en el que sus otros referentes no están logrando sostener el mismo nivel de regularidad. Y ahí es donde Aprilia encuentra su ventana.

El proyecto de la marca de Noale ha sido, durante años, una construcción silenciosa. Lejos de los focos que acompañaban a Ducati o Yamaha, Aprilia ha apostado por una evolución progresiva. Ese trabajo, muchas veces subestimado, empieza ahora a ofrecer resultados tangibles.

La clave no reside únicamente en el rendimiento puntual, sino en la regularidad. Bezzecchi y Martín han logrado instalarse en la parte alta de la clasificación con una constancia que contrasta con la irregularidad de sus rivales directos.

En un campeonato largo, esa capacidad para sumar de forma sostenida puede marcar la diferencia entre aspirar y conquistar.

A la caza de Ducati

Aprilia ya no es un actor secundario ni una promesa en construcción. Es, en este momento, la principal amenaza al reinado establecido. Y lo es no solo por su rendimiento, sino por el contexto que le rodea: dos líderes sólidos y un rival directo debilitado.

El Mundial entra así en una fase decisiva, marcada por la incertidumbre en torno a Márquez y la necesidad de reacción de Ducati. Cada carrera, cada punto, adquiere un valor estratégico en una lucha que, por primera vez en años, no tiene un guion predefinido.

Para Aprilia, la oportunidad es evidente. Pero también lo es la exigencia. Destronar a un dominador como Ducati no depende únicamente de aprovechar las debilidades ajenas, sino de sostener el propio rendimiento bajo presión.

Jorge Martín, por delante de Marco Bezzecchi durante el GP de Francia. EFE

Es el paso más difícil, el que separa a los aspirantes de los campeones. La temporada avanza y, con ella, la sensación de que MotoGP se asoma a un posible relevo en la cima.

Aprilia ha esperado su momento durante años. Ahora, con Ducati en duda y Márquez fuera de la ecuación, ese momento parece haber llegado.