Marco Bezzecchi: "Empecé trabajando con camiones hasta que me tiré encima 20 kilos de aceite usado, me quedé negro"

Marco Bezzecchi se ha erigido como el gran nombre propio en este arranque de temporada de MotoGP. El piloto italiano comanda la clasificación general tras la disputa de los tres primeros Grandes Premios, con una renta de cuatro puntos sobre Jorge Martín, su compañero en el box de Aprilia.

Un inicio convincente, aunque con claroscuros: pleno de victorias en las carreras del domingo, pero sin acierto en las Sprints, donde se quedó fuera del podio en Brasil y sufrió caídas en Tailandia y Estados Unidos.

En declaraciones a La Gazzetta dello Sport, 'Bezz' analiza tanto el rendimiento de su montura como su progresión personal: "Por reglamento, la moto tenía poco margen de mejora, pero el equipo ha trabajado muy bien dentro de ese límite".

"Yo también he hecho todo lo posible, tanto en el plano físico como técnico, rodando con distintas motos, aunque nada se compara a la MotoGP. Por eso, cada viernes por la mañana, cuando llegas al circuito, siempre hay una incógnita. Se siente cierta tensión, pero ahí está la esencia", añadió.

El italiano también se refiere a Jorge Martín, uno de sus principales rivales por el título, en tono distendido: "Ahora pondré un muro en el box. No, es broma. Me alegra que diga que me copiará; significa que he hecho un buen trabajo. Aunque él también va muy fuerte, quizá sea yo quien le copie".

Jorge Martín y Marco Bezzecchi, pilotos de Aprilia, en el podio del Gran Premio de Brasil. Reuters

En la misma línea, resta relevancia a las palabras de Davide Tardozzi, figura clave de Ducati, quien ha reconocido el salto competitivo de Aprilia: "No me fijo demasiado en los demás. Nosotros hemos mejorado, eso es evidente".

Antes de alcanzar la élite del motociclismo, Bezzecchi vivió una etapa muy diferente. Su padre, Vito, dirige un taller de camiones en el que el piloto trabajó durante su juventud.

"Fueron un par de años. Había terminado la escuela y estaba en Moto3. Mi padre no quería que me quedara durmiendo hasta el mediodía. En Centrauto empecé en el almacén para no causar problemas; luego ayudé con los camiones… y los problemas llegaron igual", reconoció el piloto de Aprilia.

"En una ocasión, durante un mantenimiento, acabé cubierto con unos veinte kilos de aceite usado; parecía uno de esos pájaros de los documentales sobre contaminación. Aun así, me gustaba, era divertido. Aprendí un oficio, y sobre todo entendí lo que significa trabajar de verdad. Porque sí, somos profesionales, entrenamos duro, pero la moto es demasiado divertida como para verla como un trabajo", concluyó el italiano.