Jorge Martín: "Me pone el reto de ganar un Mundial con una Aprilia cuando nadie lo ha hecho. No pienso en 2027"
El piloto madrileño, campeón de MotoGP en 2024, habla en EL ESPAÑOL antes del GP de Jerez al que llega como segundo clasificado.
Cuando descuelga el teléfono, Jorge Martín está en Andorra con las zapatillas casi puestas. En cuestión de un rato saldrá a entrenar, porque así es él: sin pausa, sin excusas.
A pocos días de viajar a Jerez para disputar el Gran Premio de España, el madrileño atiende a EL ESPAÑOL desde ese refugio pirenaico que tiene convertido en cuartel general deportivo. Y lo hace con la misma tranquilidad de quien ha aprendido, a golpe de quirófano, que el presente es el único tiempo que merece toda la atención.
El 2025 fue el año más oscuro de su carrera. Cuatro lesiones graves, seis intervenciones quirúrgicas y 14 Grandes Premios perdidos siendo campeón del mundo en activo. En los primeros meses de 2026 volvió al bisturí por segunda vez para consolidar una recuperación que se resistía.
Sin embargo, tres carreras después de volver a la competición, Martinator está segundo en el campeonato, a solo cuatro puntos de su compañero en Aprilia, MarcoBezzecchi. Una historia que, según confiesa él mismo, solo su mánager se atrevía a imaginar cuando arrancó la temporada.
Martín es además uno de los rostros de la campaña Red Bull Zero Excusas, una iniciativa que convierte los propósitos deportivos en un reto colectivo y que tiene este viernes en el estadio Metropolitano de Madrid su gran escenario. El piloto no podrá estar en esa cita: mientras la campaña despega en la capital, él estará compitiendo en el circuito Ángel Nieto de Jerez.
P.- Has tenido que rehacerte físicamente desde cero varias veces. Aprovechando esta campaña Red Bull Zero Excusas, ¿cuál es tu rutina de entrenamiento cuando el cuerpo no te responde como quieres?
R.- Bueno, yo creo que es muy importante escuchar al cuerpo, eso es primordial. Hay momentos en los que sientes que te sale todo y que es muy fácil salir a entrenar, que tienes energía, que todo sale bien y ahí es muy sencillo: todo sale fácil. Y luego hay días, o semanas, donde las cosas no salen, no tienes tanta fuerza y ahí también es clave.
Por suerte tengo a Jorge, mi entrenador, que al final soporta mucho peso en ese sentido. Puedo hablar con él, decirle cómo me encuentro y él toma decisiones en función de eso: bajamos una marcha o no. Igual no basas tu preparación tanto en el entreno, sino más en la recuperación.
A raíz de la operación, de las operaciones y de todo lo que he pasado, me enfoco mucho en la parte de recuperación. Mi casa parece una clínica, la verdad, tengo todo lo que te puedas imaginar.
Básicamente es eso. De cero tampoco empiezas nunca, porque siempre se dice que el músculo tiene memoria. Mi cuerpo tiene memoria y cuando llevas tantos años dedicándote al deporte es más sencillo volver a coger la forma. Pero, bueno, escuchando al cuerpo y sabiendo lo que necesita en cada momento.
P.- En 2025 sufriste cuatro lesiones graves y te sometiste a seis operaciones en total. ¿Cuál fue el momento más duro de todo ese proceso?
R.- Yo creo que el final de año. Cuando ya me recuperé de la clavícula, competí en Valencia, en la última carrera, y ya era como: "Venga, ahora tengo tiempo, tengo dos-tres meses para recuperarme al 100%, para estar perfecto".
Y en el momento en que tuve que ir a los doctores y tuve la mala noticia de que tanto la mano como la clavícula tenían que ser operadas otra vez, creo que fue lo más duro.
Después del año que llevaba, en el parón, donde podía desconectar un poco, irme de vacaciones y volver otra vez a tope, empezó otra vez todo el proceso. Eso fue lo más duro.
Pero, bueno, siempre hemos estado positivos, pensando en que podríamos conseguirlo y podríamos llegar otra vez a competir. Ese era el objetivo: más que llegar al 100%, era volver a competir. Y lo sacamos.
P.- Llegaste a reconocer que tu cuerpo estaba "biológicamente destrozado". ¿Cómo gestionas mentalmente el dolor y la incertidumbre cuando no sabes cuándo vas a poder volver a subir a la moto?
R.- Es complicado, la verdad. Esto me lo dijeron los doctores antes de correr en Valencia, yo creo que también para meterme un poco el miedo en el cuerpo, de decir: "Con cuidado, tranquilo, porque como te hagas otra cosa ya puede ser el final". Pero, ostras, después de eso igualmente sentí que tuve que volver a pasar por operaciones y mi cuerpo regeneró bien otra vez. Tenía esa energía.
El problema, creo, es cuando mentalmente vas a hacerte una radiografía y ves que eso no suelda. Ahí es cuando te entra más el bajón. Dices: "Estoy haciendo todo lo posible, estoy todo el día seis-siete horas haciendo cosas para recuperar y aún no recupera". Ese es el momento más complicado.
P.- Cuando cruzaste la meta en tercero en el Sprint de Brasil -tu primer podio en 500 días aproximadamente- se te vio llorar bajo el casco. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento?
R.- Ostras, pues no puedo evitar emocionarme ahora también. Ha sido un proceso muy largo, han pasado muchas cosas, no solo físicamente. A nivel personal, con todo el lío que tuve también en 2025. Así que fue una explosión de emociones.
Me acordaba mucho de mi familia, de mi abuelo -que en paz descanse- y todo eso te hace bajar un poco a la tierra, pero las emociones en ese momento son incontrolables. Fue un momento bonito.
Yo siempre digo que soy un libro abierto: si tengo que llorar, lloro; si tengo que gritar, grito; si tengo que pegar un puñetazo, lo voy a pegar. No dejo nunca que mis emociones se oculten. Entonces fue un momento muy bonito y, hasta ahora, te puedo decir que ha sido de las mejores emociones, incluso más que cuando gané el Mundial, yo creo.
P.- Después de tres carreras, estás segundo en el campeonato a cuatro puntos del líder. ¿Era un escenario que podías imaginar hace tres meses, cuando estabas en el quirófano?
R.- En ese momento obviamente todo lo ves muy negro y no había opción de ver algo así, no me lo imaginaba. Incluso ya en la presentación del equipo, me acuerdo que mi mánager me decía: "Tú di que vamos a pelear por el Mundial", y yo pensaba: "Este está loco", ¿sabes? No lo veía por ningún lado.
Pero todo es posible, es lo que al final te demuestras a ti mismo. Estar en esa situación y luego, aunque tengas dudas, he conseguido empezar con buen pie. Eso también me demuestra cosas para el futuro.
Si vuelve a pasar -porque al final son cosas del deporte y me puede volver a pasar, me puedo volver a lesionar- es decir: "Yo puedo hacerlo". Y eso me da mucha energía.
También ahora valoro mucho el estar bien y espero, y toco madera, que no me pase nada más grave, pero son cosas de este deporte.
P.- Antes del GP de EEUU dijiste que querías "rebajar las expectativas del equipo" porque no estabas preparado para ganar. Sin embargo ganaste el Sprint y fuiste segundo en carrera. ¿Cómo se puede explicar una evolución tan rápida?
R.- Obviamente, todos estamos aquí para ganar, eso no hay ninguna duda, si no, no sería piloto. Intento cada fin de semana ganar. Pero yo me centro más en el proceso y en las sensaciones.
Es lo que quiero que vea un poco el equipo: que lo importante es encontrar buenas sensaciones. Al final, ganar es una consecuencia de hacer un trabajo bien hecho el viernes, luego pasar a Q2, hacer una buena qualy... Son muchas cosas, no es "quiero ganar" y ya sale ganar.
Es: "Quiero hacer bien esto", entonces das otro pasito y te vas acercando a eso. Esa es un poco mi mentalidad, la mentalidad que quiero inculcar también al equipo. En el momento que te obsesionas con la victoria, creo que es cuando cometes errores.
Y la victoria, para mí, no es una necesidad. Es algo que quiero y algo por lo que lucho.
P.- ¿Cómo describirías la relación que tienes ahora mismo con la Aprilia RS‑GP 26? ¿Sientes que ya es "tu moto"?
R.- Sí, la siento bastante mía. Está claro que aún necesito tiempo, aún hay cosas que la moto hace que no me espero, o a veces me lo espero pero no me gustaría que lo hiciese.
A nivel de estabilidad es donde más sufro. Pero lo que necesito son días. Durante el fin de semana de carreras es complicado probar cosas y estoy deseando ya hacer un test para tener esa calma de decir: “Venga, vamos a probar esto, lo otro, sin ninguna presión”. Creo que ahí es donde podré dar más pasos.
Durante el fin de semana de carrera está claro que voy dando pasos, pero te centras más en esa carrera específica, no en hacer la moto más tuya.
P.- Jerez es la primera cita europea del año. ¿Qué significa para ti correr delante del público español, especialmente después de todo lo que has vivido en 2025?
R.- Lo echo de menos, lo he echado de menos. El año pasado no pude estar, ni ahí ni en Aragón, en varias. No pude estar y se nota. Cuando corres en casa es otra vibra y tengo muchas ganas.
Jerez nunca ha sido de mis mejores pistas, pero, viendo también carreras pasadas, en 2024 gané la sprint y me caí liderando. Es una pista en la que también lo puedo hacer bien.
Veremos cómo me adapto a la Aprilia, pero tengo ganas de disfrutar de la afición, de estar con todos mis amigos, mi familia, y eso también es bonito.
P.- Tu contrato con Aprilia termina a finales de 2026 y en el paddock se da prácticamente por hecho que correrás con Yamaha en 2027 y 2028. ¿Eso puedes confirmarlo, hay alguna novedad?
R.- Bueno, esto es algo que siempre va a estar: el tema de rumores, de gente hablando. Pero al final los rumores son rumores.
Lo importante para mí, después de todo lo que he pasado, el haber llegado hasta aquí, es disfrutar de este momento y no estar pensando en qué se dice o qué se dirá. Está claro que antes o después se sabrá el futuro de todos los pilotos, pero lo importante para gestionarlo es eso: estar centrado en el momento.
No pensar en qué va a pasar en un mes o el año que viene. Tenemos Jerez por delante, una carrera brutal, y hay que estar centrado ahora al 100% en esto.
P.- La Aprilia está funcionando realmente bien esta temporada. ¿No te genera dudas para el futuro poder dejar un proyecto que justo parece haber dado ese salto de calidad, justo cuando empieza a ganar?
R.- Exacto, lo dices perfecto. Al final, teniendo esta oportunidad y este reto por delante, de poder ganar con una Aprilia cuando nadie lo ha hecho, ganar un Mundial, creo que es algo que te pone, que te activa muchas cosas. Y es en lo que estoy centrado al 100%.
P.- Marc Márquez es el campeón vigente con Ducati, Acosta lidera KTM y parece que dará el salto en 2027 junto a él, Bezzecchi y tú domináis con Aprilia, con él renovando y tu futuro -como decimos- en el aire. ¿Crees que el mercado que se está configurando para 2027 va a reordenar por completo el campeonato?
R.- Bueno, es lo que decíamos antes: al final los rumores son rumores y no sé hasta qué punto todo eso es cierto. Lo iremos viendo. Yo no controlo cuándo la gente firma o deja de firmar, entonces tampoco lo sé.
Pero está claro que, si hacemos caso a los rumores, parece que va a ser un año de cambios, sobre todo también a nivel de reglamento, que creo que es lo que más marcará, más que el mercado de pilotos. De repente veremos motos que no están y aparecen, o motos que están y desaparecen.
Será un año interesante, pero quedan, no sé, siete, ocho meses para eso. Ya será momento de disfrutar también de ese tema.
P.- Después de un 2025 que definiste como un calvario, ahora estás segundo en el campeonato del mundo cuando llegamos a Jerez. Si tuvieras que escribirle una carta a Jorge Martín de hace un año, el que estaba en cama sin poder moverse, ¿qué le dirías?
R.- Es complicado, podría decir muchas cosas. A ver… No hay nada que cambiaría, sinceramente. Creo que todo lo que me ha pasado me ha hecho aprender, me ha hecho ser lo que soy hoy. No estoy arrepentido de nada, creo que todo te hace mejorar.
Quizá lo único serían las dudas. Intentaría hacer ver a esa persona que está bien tener dudas, es normal tener dudas, pero que hay que confiar mucho. Todos tenemos que confiar mucho en nosotros mismos, porque al final la fuerza de voluntad y el sentido que tienen las cosas que hacemos hacen que todo salga adelante. Todo pasa, tanto lo bueno como lo malo.
Así que: "Tranquilo, que lo vas a conseguir y vas a volver a competir", que es lo que yo quería.