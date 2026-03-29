Marco Bezzecchi alarga su dominio en el GP de Las Américas por delante de Jorge Martín y Pedro Acosta

El italiano dominó durante prácticamente toda la carrera. Doble representación española en el podio, mientras que Marc Márquez terminó en la quinta plaza.

Tres de tres. El inicio de temporada de MotoGP tiene un claro dominador y ese es Marco Bezzecchi. El de Aprilia volvió a ofrecer otro recital casi de inicio a fin y se llevó la victoria también en el GP de Las Américas.

Lo hizo liderando un podio con claro sabor español. Se quedaron con la miel en los labios Jorge Martín, que terminó segundo, y Pedro Acosta, que fue tercero. Ambos ofrecieron una entretenida batalla de la que salió vencedor el de Aprilia, que de paso aguanta el tirón en el Mundial y se queda a cuatro puntos del líder.

Marc Márquez tuvo que navegar por posiciones intermedias durante mucho tiempo y hasta recibió una penalización. Pese a todo, sacó su magia para recuperar puestos y terminó quinto, la misma plaza que ostenta en la general.

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Quinta victoria consecutiva... Esta por delante de Jorge Martín y Pedro Acosta #USGP 🇺🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/xVTuRN9cnf — DAZN España (@DAZN_ES) March 29, 2026

Otra vez Bezzecchi

Marco Bezzecchi recuperó el liderato del Mundial e igualó un registro histórico: el de Marc Márquez, último piloto en ganar las tres primeras carreras del año de forma consecutiva, en 2014. Antes de la salida, tanto Bezzecchi (Aprilia RS-GP) como Luca Marini (Honda RC213V) fueron sancionados con la pérdida de dos posiciones en parrilla, lo que relegó al primero a la cuarta plaza y al segundo a la undécima.

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), por su parte, arrastraba una penalización de "vuelta larga" por su incidente en la sprint con Fabio Di Giannantonio, que acabó con ambos por los suelos.

Cuando se apagó el semáforo, volvió a fallar el 'poleman', Di Giannantonio, superado por Pedro Acosta (KTM RC16) y por Bezzecchi. Cayó hasta la quinta posición tras ser también rebasado por Márquez.

Bezzecchi encabeza el GP de Las Américas. EFE

Antes de completar el primer giro, Acosta cedió el liderato ante Bezzecchi, con Jorge Martín tercero y Di Giannantonio recuperando la cuarta plaza frente a Márquez, que esta vez, sin errores, se mantuvo pegado a él pese a perder posición con Joan Mir en la segunda vuelta.

Acosta resistió la presión de Martín, con algún toque de carenados, mientras el trío de cabeza abría hueco.

Por detrás, Di Giannantonio encabezaba un segundo grupo junto a Bagnaia, Mir -sancionado con una 'vuelta larga' tras acortar en una curva-, Márquez y Álex Márquez. En la cuarta vuelta, Márquez cumplió su penalización y regresó undécimo.

Bezzecchi y Di Giannantonio llegaron a marcar vueltas rápidas: el primero, tratando de escaparse de Acosta y Martín; el segundo, intentando darles caza. Antes de cumplir su sanción, Mir se fue al suelo en la curva dos, mientras Martín esquivaba por poco otra caída en la primera, con Di Giannantonio pegado a su rueda.

Con el paso de las vueltas las posiciones se estabilizaron: Bezzecchi mandaba con autoridad, Acosta no encontraba el hueco para atacarle y Martín aseguraba el podio provisional.

Di Giannantonio mantenía su empuje desde la cuarta plaza, seguido de Bagnaia, mientras Ai Ogura se acercaba con ritmo de récord. En la undécima vuelta, Ogura adelantó a Bagnaia y se lanzó a por Di Giannantonio, mientras Márquez marcaba su mejor giro para acercarse a Bastianini.

En la decimotercera vuelta, Ogura superó al límite a Di Giannantonio. Martín adelantó a Acosta en la curva uno tras un error del murciano, y Márquez se enganchó al grupo que luchaba por la sexta plaza junto a Álex Márquez, Bastianini y Bagnaia. Todo ello con el abandono del propio Ogura.

El ilerdense adelantó a Bastianini e intentó hacer lo propio con Bagnaia, que resistió en dos ocasiones antes de ceder. Bastianini volvió a colocarse delante del español, que respondió arriesgando y, derrapando con la rueda trasera, recuperó el sexto puesto en una intensa secuencia de adelantamientos.

Marc Márquez, en el GP de Las Américas. REUTERS

A tres vueltas del final, Márquez y luego Bastianini superaron definitivamente a Bagnaia, el '93' se instaló quinto hasta la bandera de cuadros.

Por delante Bezzecchi terminó celebrando la victoria, la tercera en lo que va de curso, por delante de Jorge Martín y Pedro Acosta.