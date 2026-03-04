Ezpeleta reconoce que "será muy difícil correr en Qatar" y apuesta por buscar otra fecha en el calendario de MotoGP

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, en la conferencia de prensa celebrada en el circuito de Losail. MotoGP

El conflicto bélico desatado el pasado sábado después de que Estados Unidos e Israel bombardearan Irán y acabaran con la vida del ayatolá Alí Jamenei ha propiciado una escalada bélica en Oriente Medio que pone en duda la disputa de muchas competiciones deportivas a corto y medio plazo.

Uno de los deportes afectados por el conflicto es MotoGP, que tiene programado para el próximo 12 de abril la disputa del Gran Premio de Qatar, cuarta cita de la temporada.

Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Sports Entertainment Group, se ha referido a ello este miércoles en un acto organizado por Estrella Galicia 0,0 y celebrado en Madrid.

"Tranquilidad, siempre tenemos un plan B. Hay que esperar, yo no puedo decir ahora que no vamos a ir. Estamos hablando con el gobierno de Qatar desde que pasó lo del sábado, y tomaremos una decisión. Es muy difícil que vayamos el 12 de abril a Qatar, pero yo no puedo decir que no vamos a ir”, ha apuntado la máxima autoridad de la empresa organizadora del campeonato del mundo de MotoGP.

Ezpeleta ha descartado buscar otro circuito para sustituir el GP de Qatar, programado para el 12 de abril, y se baraja la opción de encajarlo en otra fecha.

“En hacer calendarios somos buenísimos. Sabremos algo pronto, evidentemente. Estamos esperando que nos digan algo. Aún hay tiempo", ha zanjado el CEO de MotoGP Sports Entertainment Group.