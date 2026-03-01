Bezzecchi reina en el dominio de Aprilia en Tailandia con el abandono de Marc Márquez

El catalán sufrió un pinchazo en las últimas vueltas que le dejaron fuera de combate. Pedro Acosta, líder del Mundial, acabó segundo, y Raúl Fernández cerró el podio.

Marco Bezzecchi sigue de dulce. Después de cerrar la temporada 2025 con un triunfo en Valencia, el italiano volvió a subirse a lo más alto del podio en Tailandia en la primera cita del Mundial 2026.

Un primer Gran Premio que dejó como gran sorpresa el abandono de Marc Márquez. El de Cervera, comenzó con un 0 su defensa del título después de un pinchazo en su rueda trasera a cinco vueltas del final. Un momento en el que peleaba con Acosta y Raúl Fernández con el podio.

Tampoco acabó Álex Márquez. El subcampeón del mundo se fue al suelo tan solo un giro después de su hermano y certificó un fin de semana para el olvido de los hermanos Márquez.

Quien protagonizó la noticia positiva de la carrera para el motociclismo español fue Jorge Martín. El madrileño, abocado al ostracismo en los últimos tiempos, firmó un meritorio cuarto puesto a los mandos de su Aprilia. Se le vio cómodo y por momentos peleó por subirse al podio.

Puño de hierro

Bezzecchi vivió una carrera muy tranquila. El de Aprilia salió desde la pole y no cedió el liderato en ninguna de las 26 vueltas. Pilotó tranquilo, alejado de las guerras que se vivieron por detrás y dio el primer golpe sobre la mesa de una fábrica que espera dar mucho que hablar esta temporada.

Tras Bezzecchi, Pedro Acosta cruzó la meta en segundo lugar. El 'tiburón' de Mazarrón pugnó durante toda la carrera con Márquez y Jorge Martín, pero la caída de Marc en el tramo final le dio aire y le permitió ir al acecho de Raúl Fernández.

El madrileño, muy cómodo desde el inicio en la segunda plaza, fue perdiendo tiempo con el paso de los giros y las últimas vueltas se le hicieron muy largas. Al final salvó el podio y acabó con buen sabor de boca el primer Gran Premio del año.

Un tercer cajón que perfectamente pudo ser para Marc Márquez. A manos de su Honda, Marc sufrió en las primeras vueltas, pero a poco a poco ganó confianza y subió el ritmo. Dejó un doble adelantamiento sensacional a Martín y Acosta en la misma curva, pero su participación acabó de la peor manera posible.

Acechando el podio se vue largo en una curva a izquierdas con la mala suerte de sufrir un pinchazo en su neumático trasero que le dejó fuera de combate. Tan solo restaban cinco vueltas para el final, pero acabó en blanco y obligado a remontar desde el día 1 de la temporada.

De momento, Pedro Acosta es líder con 32 puntos (tras ganar la Sprint), Bezzecchi es segundo con 25 puntos y Raúl Fernández con 23.